Спортсмены из Шетпе заняли первые места на чемпионате Казахстана по дзюдо и гиревому спорту.Оба соревнования прошли в Актобе с 18 по 21 февраля. Канат Абитулы и Дархан Буркитбай получили заслуженные медали в республиканском первенстве.Каната Абитулы обучает дзюдо тренер Жангали Нурдаулетов, а с Дарханом Буркитбаем занимается Нартай Алдыбаев.