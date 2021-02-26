Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Спортсмены из Шетпе заняли первые места на чемпионате Казахстана по дзюдо и гиревому спорту.
Оба соревнования прошли в Актобе с 18 по 21 февраля. Канат Абитулы и Дархан Буркитбай получили заслуженные медали в республиканском первенстве.
Каната Абитулы обучает дзюдо тренер Жангали Нурдаулетов, а с Дарханом Буркитбаем занимается Нартай Алдыбаев.
Оба соревнования прошли в Актобе с 18 по 21 февраля. Канат Абитулы и Дархан Буркитбай получили заслуженные медали в республиканском первенстве.
Каната Абитулы обучает дзюдо тренер Жангали Нурдаулетов, а с Дарханом Буркитбаем занимается Нартай Алдыбаев.
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