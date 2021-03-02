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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 463

Спортсмен из Актау стал чемпионом республиканского турнира «Arlan Grip PRO»

Актауский спортсмен Ерлан Танирберген стал лучшим в весовой категории 60 кг на республиканском турнире «Arlan Grip PRO» по правилам грепплинга среди профессионалов.

Фото участников соревнований
Турнир «Arlan Grip PRO» проходил 28 февраля в Алматы. Приняли участие в соревнованиях 16 бойцов со всего Казахстана.

Спортсмен из Актау стал чемпионом республиканского турнира «Arlan Grip PRO»


Актау представлял воспитанник тренера Есболата Медеуова, участник команды «Ludus» Ерлан Танирберген.

Спортсмен из Актау стал чемпионом республиканского турнира «Arlan Grip PRO»


В финале Ерлан Танирберген одержал победу над столичным бойцом Ерназом Мусабековым. Ерлан стал обладателем чемпионского пояса.

Спортсмен из Актау стал чемпионом республиканского турнира «Arlan Grip PRO»


- Финал был очень сложным, оба бойца показали лучшее из грепплинга. Наш был андердогом и тёмной лошадкой. Но смог всех победить. Ерлан был активнее, работал сверху и диктовал свои условия. В итоге решением судей победа была присвоена нашему бойцу, - рассказали представители команды «Ludus».

Для справки: Команда «Ludus» джиу-джитсу/грепплинг тренируется в зале «CHAMPION» под руководством Есболата Медеуова. Не первый год воспитанники клуба занимают первые места на международных турнирах во всех весовых категориях.




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