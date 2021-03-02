Спортсмен из Актау стал чемпионом республиканского турнира «Arlan Grip PRO»

Турнир «Arlan Grip PRO» проходил 28 февраля в Алматы. Приняли участие в соревнованиях 16 бойцов со всего Казахстана.Актау представлял воспитанник тренера Есболата Медеуова, участник команды «Ludus» Ерлан Танирберген.В финале Ерлан Танирберген одержал победу над столичным бойцом Ерназом Мусабековым. Ерлан стал обладателем чемпионского пояса.- Финал был очень сложным, оба бойца показали лучшее из грепплинга. Наш был андердогом и тёмной лошадкой. Но смог всех победить. Ерлан был активнее, работал сверху и диктовал свои условия. В итоге решением судей победа была присвоена нашему бойцу, - рассказали представители команды «Ludus».Команда «Ludus» джиу-джитсу/грепплинг тренируется в зале «CHAMPION» под руководством Есболата Медеуова. Не первый год воспитанники клуба занимают первые места на международных турнирах во всех весовых категориях.