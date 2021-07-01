Актауские яхтсмены взяли «бронзу» на турнире в Капчагае

- Погодные условия были благоприятными. В общем мы показали хороший результат. Капчагай — это не родной акваторий, к нему ещё нужно привыкнуть. Нам нужно чаще выезжать на международные турниры за рубеж для получения опыта, - поделился Азат Мангубаев.

Турнир стартовал 21 июня и продлился неделю до 28 июня. Участниками стали спортсмены из пяти областей Казахстана. Интересен тот факт, что данные молодёжные игры проводятся раз в четыре года.Нашу область представили воспитанники актауской парусной школы, в числе которых были как бывалые яхтсмены, так и дебютанты. По результатам турнира наши спортсмены завоевали семь призовых мест и заняли третье общекомандное место.Так, в классе «Радиал» Иван Горбатов стал обладателем «серебра».Ерлану Тасыбекову и Рахымжану Мусе, выступающим в классе «470», достались бронзовые награды.В классе «Фин» Саясат Караев расположился на третьем месте.Еркебулан Сардарбеков и Рамазан Тимуров стали бронзовыми призёрами в классе «Кадет».В классе «Оптимист» Амир Тимуров поднялся на третью ступень пьедестала.Старший тренер Мангистауской области по парусному спорту Азат Мангубаев выражает благодарность за поддержку руководителю областного управления физической культуры и спорта Канату Жумабаеву и руководителю отдела спорта в управлении физической культуры и спорта Рыскуль Тугелбаевой.