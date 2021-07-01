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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 585

Актауские яхтсмены взяли «бронзу» на турнире в Капчагае

На V молодёжных спортивных играх РК по парусному спорту в акватории Капчагайского водохранилища наши спортсмены удостоились третьего общекомандного места. Результатами своих подопечных поделился старший тренер Мангистауской области по парусному спорту Азат Мангубаев.

Вперёд к победе. Фото Азата Мангубаева
Турнир стартовал 21 июня и продлился неделю до 28 июня. Участниками стали спортсмены из пяти областей Казахстана. Интересен тот факт, что данные молодёжные игры проводятся раз в четыре года.

Нашу область представили воспитанники актауской парусной школы, в числе которых были как бывалые яхтсмены, так и дебютанты. По результатам турнира наши спортсмены завоевали семь призовых мест и заняли третье общекомандное место.

Актауские яхтсмены взяли «бронзу» на турнире в Капчагае


Так, в классе «Радиал» Иван Горбатов стал обладателем «серебра».

Ерлану Тасыбекову и Рахымжану Мусе, выступающим в классе «470», достались бронзовые награды.

В классе «Фин» Саясат Караев расположился на третьем месте.

Еркебулан Сардарбеков и Рамазан Тимуров стали бронзовыми призёрами в классе «Кадет».

В классе «Оптимист» Амир Тимуров поднялся на третью ступень пьедестала.

- Погодные условия были благоприятными. В общем мы показали хороший результат. Капчагай — это не родной акваторий, к нему ещё нужно привыкнуть. Нам нужно чаще выезжать на международные турниры за рубеж для получения опыта, - поделился Азат Мангубаев.


Старший тренер Мангистауской области по парусному спорту Азат Мангубаев выражает благодарность за поддержку руководителю областного управления физической культуры и спорта Канату Жумабаеву и руководителю отдела спорта в управлении физической культуры и спорта Рыскуль Тугелбаевой.





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Комментарии ( 2 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 15:46
От души поздравляю ребят!!!
Азат ага, как называют его воспитанники Тренер с большой буквы, действительно крутой!
Спасибо Вам огромное за наших детей!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 09:20
Вода в Капчагае пресная, а наши яхтсмены привыкли к соленой, вот поэтому только "бронза".(Шутка uhmylka).
Но хотелось бы, поскольку живем у моря, быть первыми.
Но, все равно, ребята молодцы.
 
 

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