Актауский «Каспий» обыграл «Атырау»

Первый мяч в ворота соперников отправил на 58-ой минуте полузащитник «Каспия» Ненад Гаврич. Позже на 66-ой минуте счёт сравнял полузащитник «Атырау» Жиан Мартинс.Точку в этой встрече поставил капитан нашей команды Аслан Дарабаев.Таким образом, матч закончился в пользу «Каспия» со счётом 2:1.В турнирной таблице «Каспий» располагается на седьмом месте с 27 очками.