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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 211

Чемпионом мира по Ашихара-карате стал 18-летний житель Актау

Актауский спортсмен и тренер по совместительству Александр Баландин был единственным участником в составе сборной Казахстана. Результатами поединков своего подопечного поделился исполнительный директор федерации Ашихара-карате по Мангистауской области и старший тренер Игорь Отаров.

Фото предоставил Игорь Отаров
Чемпионат мира по Ашихара-карате проходил с 3 по 7 ноября в столице Румынии - Бухаресте. Участие приняли около 200 спортсменов из 15 стран. Из-за пандемии и закрытия границ представители некоторых государств не смогли явиться на соревнования.

Александр Баландин выступал в весовой категории до 70 килограммов. За выход в полуфинал он выиграл бой у датчанина. После за выход в финал одолел каратиста из Румынии. В финале он одержал верх также над румыном, тем самым став обладателем золотой награды и кубка чемпионата. Кроме этого, Александра признали лучшим техническим бойцом чемпионата и наградили ещё одним кубком.

Чемпионом мира по Ашихара-карате стал 18-летний житель Актау


- Вдохновителем для него выступаю я. А если честно, он сам по себе очень дисциплинированный человек. Эту победу он посвятил своим амбициям, - поделился Игорь Отаров.


Стоит отметить, что с сентября этого года Александр начал тренировать детей. У него уже имеется две группы. К чемпионату мира в Румынии его подготовил Игорь Отаров.

В следующем году Александр оканчивает гуманитарный колледж в Актау по специальности «Физическая культура и спорт». Он в числе трёх студентов, которые идут на красный диплом.

В планах бойца показать себя на чемпионате Азии по Ашихара-карате, который пройдёт 7 и 8 мая в Ташкенте.

На сегодня Александр является обладателем чёрного пояса (второй дан) по Ашихара-карате.

Напоминаем, в 2018 году Александр Баландин уже становился чемпионом мира по Ашихара-карате среди юниоров.






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