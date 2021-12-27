Теннисист из Актау получил путёвку на международные турниры

Итоговый турнир проходил с 21 по 25 декабря в теннисном центре «Smash» в Усть-Каменогорске.На корте сошлись сильнейшая восьмёрка теннисистов Казахстана среди мальчиков, а также среди девочек в возрастной категории до 10 лет.Играя в паре с алматинским теннисистом Нурай Байсеитом, Нурдаулет Балкан занял второе место.В поединке за «золото» уже в личном первенстве он уступил Виктору Серикову из Караганды, став серебряным медалистом.Призёров турнира наградили кубками, дипломами и ценными призами. Финалистам, занявшим первые и вторые места, вручили главный приз - путёвку на международные соревнования «Tenniseurope» и «Asian tennis».Кроме этого все участники соревнований получили грант на 100 тысяч тенге.