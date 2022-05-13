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ЛАДА.kz » Власть

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

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К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки

Об этом стало известно во время визита в Мангистаускую область премьер-министра страны. Также Алихан Смаилов поручил активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия. Об этом сообщается на сайте Primeminister.kz.

Фото с сайта primeminister.kz
Как сообщает Primeminister.kz, глава правительства ознакомился с работой опреснительного завода «Каспий».

Сегодня на заводе проводятся строительно-монтажные работы в рамках проекта его расширения, что позволит увеличить производительность до 40 тысяч кубических метров воды в сутки. Завершить работы планируется к концу этого года.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


- Вопрос водоснабжения является одним из наиболее актуальных для региона, особенно в летний период. Из года в год ощущается нехватка мощностей опреснительных установок. В этой связи правительство выделило более 12 миллиардов тенге на модернизацию завода, чтобы в два раза увеличить его производительность. Этот вопрос находится на контроле главы государства. Все работы необходимо провести качественно и в срок, — подчеркнул премьер-министр.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


Затем Алихан Смаилов посетил единственное в Казахстане предприятие по производству аммиака и аммиачной селитры АО «КазАзот», где принял участие в церемонии запуска нового отделения нейтрализации и выпарки.

Ожидается, что новый объект позволит компании увеличить выпуск продукции с 380 тысяч тонн до 415 тысяч тонн в год. На реализацию проекта направлено 6,3 миллиарда тенге частных инвестиций.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


Премьер-министр отметил, что правительство принимает комплексные меры по стимулированию промышленного развития страны. В частности, АО «КазАзот» неоднократно получало поддержку в рамках различных государственных программ.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


- Учитывая специфику региона, наличие собственного сырьевого потенциала в виде природного газа позволит компании в дальнейшем развивать производство минеральных удобрений для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматом области следует усилить поддержку «КазАзота», чтобы тем самым обеспечить создание рабочих мест и выпуск новых продуктов, — отметил Алихан Смаилов.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


Следующим пунктом рабочей поездки премьер-министра стало посещение Актауского морского торгового порта, который расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров.

В порту обеспечивается перевозка грузов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России и Азербайджана. Это крупнейший на Каспии транспортный узел.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


По поручению главы государства на базе порта Актау планируется строительство контейнерного хаба на площади не менее 19 га. К проекту, который предполагает увеличение мощностей сухогрузных причалов, проявляют интерес многие иностранные компании, что создаёт предпосылки для становления морского порта крупным узловым стоком контейнерного парка и сервиса.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


- Мангистауская область обладает огромным транспортно-логистическим и инфраструктурно-сервисным потенциалом международного значения. При этом возможности морских портов страны используются не полностью, а загрузка в среднем составляет всего 21 процент. Эту ситуацию необходимо менять. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «Қазақстан темір жолы» необходимо проработать вопрос увеличения загрузки морских портов Актау и Курык путём направления экспортных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, — сказал Алихан Смаилов.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


Также в регионе премьер-министр ознакомился с ходом строительства объектов туристской зоны, в том числе курортно-гостиничного комплекса Aqualina Resort, отеля Double Tree by Hilton и отеля Fairmont, с торговыми рядами.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


Благодаря запуску новых объектов планируется удвоить поток туристов в регион и создать тысячи новых рабочих мест.

К концу года планируется увеличить мощность опреснительного завода Каспий до 40 тысяч кубических метров в сутки


Напомним, ранее стало известно, с какой целью глава правительства прибыл в Мангистау.



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