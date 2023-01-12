Выборы в Сенат 14 января: список кандидатов от Мангистау

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"Согласно представленным данным избирательных комиссий, в избирательные бюллетени были включены в целом 55 кандидатов. Из Алматы - 4 кандидата, из шести регионов - Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, по остальным регионам и в городах Шымкенте и Астане - по три кандидата", - сказал Абдиров на заседании Центральной избирательной комиссии.



Он отметил, что в списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата. Значительная их часть находится в Туркестанской области - 317 и Костанайской области - 263.



Список кандидатов от Мангистауской области:



Беляева Ирина Валерьяновна, 1973, ТОО "Идальго Актау", генеральный директор, самовыдвижение.



Досатов Габбас Шанытбаевич, 1967, МО "Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира", руководитель, самовыдвижение.



Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы, 1971, первый заместитель акима Мангистауской области, выдвинут на сессиях Актауского городского, Жанаозенского городского, Тупкараганского районного маслихатов.