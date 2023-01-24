Президент Казахстана прекратил полномочия экс-акима Мангистау в качестве сенатора

Фото из архива lada.kz
Указом Главы государства прекращены полномочия нескольких депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Один из них - бывший аким Мангистауской области Серикбай Утелгенович Трумов.
В сентябре 2021 года Серикбай Трумов стал депутатом Сената Парламента. Позже, в январе прошлого года, его избрали председателем комитета по финансам и бюджету. Ранее Трумов работал в комитете по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Михаил Одинцов
В сентябре 2021 года Серикбай Трумов стал депутатом Сената Парламента. Позже, в январе прошлого года, его избрали председателем комитета по финансам и бюджету. Ранее Трумов работал в комитете по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Михаил Одинцов
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