Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 24 Января
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.04 KZT
  • €1 = 504.09 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 1

Президент Казахстана прекратил полномочия экс-акима Мангистау в качестве сенатора

Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия Серикбая Трумова в качестве депутата Сената Парламента Республики Казахстан. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Фото из архива lada.kz
Указом Главы государства прекращены полномочия нескольких депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Один из них - бывший аким Мангистауской области Серикбай Утелгенович Трумов.

В сентябре 2021 года Серикбай Трумов стал депутатом Сената Парламента. Позже, в январе прошлого года, его избрали председателем комитета по финансам и бюджету. Ранее Трумов работал в комитете по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика