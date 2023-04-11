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ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 997

Жомарт Амирханов: Председатели комиссий областного маслихата будут в оппозиции председателю?

Политический эксперт Жомарт Амирханов анализирует новый состав Мангистауского областного маслихата.

Иллюстративное фото
Несмотря на то, что партия Amanat на выборах в Мажилис в Мангистауской области получила наименьший результат по республике, 24 депутата из 32 являются членами партии парламентского большинства (75%).

Партия «Ақ жол» получила 4 мандата в представительном органе (Матаев Жанбырбай, Корганбаев Батыржан, Ворожейкин Сергей, Бисенов Бекнур). Примечательно, что Мангистауский областной маслихат – единственный в стране, в котором пост председателя занял не член партии Amanat. Им стал Жанбырбай Матаев.

Партия сельчан Ауыл получила 2 мандата в маслихате: Конарбаев Аллаберген, Озгамбаев Куанышбай. Беспартийных депутатов тоже двое: Рзаханов Максат, Берекетов Бердыгали.

Средний возраст депутата маслихата – 46,5 лет. Широко представлены работники нефтегазовой сферы – 9 депутатов, строители – 5, предприниматели – 4, партийные работники – 4, работники транспортно-логистической сферы – 3, чиновники и работники подведомственных организаций – 3, образование – 2, общественники – 2.

Из избранных депутатов 28 мужчин (87,5%), 4 женщины (12,5%). Из них количество молодежи - 2 (6,25%). Из 32 депутатов 31 имеет высшее образование, 1 - среднее специальное.

Рассмотрим, кто стал председателями постоянных комиссий маслихата:
• Комиссия по вопросам экономики и бюджета – Мендыгалиева Людмила (Amanat, директор школы);
• Комиссия по социальным вопросам и вопросам законности и правопорядка - Сармурзина Пания (Amanat, руководитель областного управления культуры, архивов и документации);
• Комиссия по вопросам промышленности, строительства, инвестиций и развития туризма - Битан Садвакас (Amanat, начальник базы обеспечения производства АО «Қаражанбас»);
• Комиссия по вопросам предпринимательства, аграрной сферы, земельных отношений и природопользования – Озгамбаев Куанышбай (Ауыл, советник директора ТОО «Альянс Ойл Сервис», владелец двух крестьянских хозяйств).
Таким образом, несмотря на то, что председатель маслихата – представитель другой партии, Amanat сохраняет контроль над сферами области с наибольшими бюджетами, отдав при этом аграрную комиссию депутату от партии «Ауыл». Получается, что председатели комиссий будут в оппозиции председателю маслихата.

Странно, что вопросами экономики и бюджета будет заниматься непрофильный специалист, здесь было бы логичнее выбрать кого-то из бизнеса или, например, экс-председателя маслихата. И хорошо, что комиссией по строительству не руководит представитель строительного лобби. Актау и регион в целом не ждет хаотичная застройка, но это еще покажет время. В остальном, комиссии возглавляют профильные специалисты с опытом работы.

Жомарт Амирханов: Председатели комиссий областного маслихата будут в оппозиции председателю?

Жомарт Амирханов: Председатели комиссий областного маслихата будут в оппозиции председателю?

Жомарт Амирханов: Председатели комиссий областного маслихата будут в оппозиции председателю?



Жомарт Амирханов



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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:42
Опять везде аманат, когда уже это прекратиться.
 
 

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