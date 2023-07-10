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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 540

Мукаш Оралбай назначен руководителем управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области

Мукаш Орайлбай на протяжении нескольких лет работал в сфере молодежной политики.

фото предоставили в пресс-службе акимата Мангистауской области
Глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления по вопросам молодежной политики. Им стал Мукаш Оралбай, ранее занимавший должность директора молодежного ресурсного центра Мангистауской области.

Мукаш Оралбай окончил Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Менеджмент».

С 2017 года по настоящее время работал в сфере молодежной политики.

Нурлан Ногаев пожелал удачи новому руководителю и дал ряд поручений, касающихся развития сферы молодежной политики региона.



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