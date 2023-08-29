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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 804

Экс-аким Актау вошел в ТОП влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана

Союз нефтесервисных компаний Казахстана опубликовал рейтинг 50 топовых бизнесменов и руководителей в нефтегазовой отрасли. В список вошел экс-аким Актау Нурдаулет Килыбай, работающий сейчас в должности генерального директора «Озенмунайгаз», а также в рейтинге оказался и генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Мурат Мустафаев.

Фото из архива Lada.kz
Опубликован ТОП-50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана.

- Рейтинг был подготовлен независимой комиссией экспертов, и он представляет настоящий обзор ключевых лиц в сфере нефти и газа, - говорится в публикации.

Экс-аким Актау вошел в ТОП влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана


На первом месте расположился министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Ему 52 года, практически всю карьеру проработал в сфере энергетики. На должность министра был назначен в апреле 2023 года.

Второе место занял бизнесмен и глава энергетического комплекса «Kazenergy» Тимур Кулибаев.

Третья строчка осталась за главой правления АО «Казмунайгаз» Магзумом Мирзагалиевым. Этот пост он занимает с апреля 2022 года.

В числе ТОП-50 есть и мангистауские ключевые фигуры. Так, бывший аким Актау, а ныне генеральный директор «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай занял в рейтинге 13 место.
Экс-аким Актау вошел в ТОП влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана


А генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Мурат Мустафаев оказался в списке на 27 месте.
Экс-аким Актау вошел в ТОП влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана


Нурдаулет Килыбай назначен генеральным директором «Озенмунайгаз» 25 января. С 2018 по 2020 годы он работал заместителем акима Мангистауской области. С июня 2020 по октябрь 2022 года был акимом Актау. 3 октября 2022 года вернулся на пост заместителя акима Мангистауской области.

Мурат Мустафаев занимает должность генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» с февраля 2023 года. До этого работал на руководящих должностях в «КазНИПИмунайгаз», ТОО «СП «Казгермунай» и других.

В списке ТОП-50 на 31 месте также расположился Курмангазы Исказиев, который в феврале этого года был назначен гендиректором ТОО «Kalamkas - Khazar Operating». Компания занимается освоением месторождений «Каламкас-море» и «Хазар». Предприятие было зарегистрировано в феврале 2023 года. Сам Курмангазы Исказиев являлся также членом Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» с марта 2022 года по февраль 2023 года.

Экс-аким Актау вошел в ТОП влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау, читайте здесь.



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Комментарии ( 1 )

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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 16:41
Экс-аким Актау

Ну как же, помним-помним! Пластиковые тюльпаны, «Осетр», зеркальный тюлень, «звездное небо»,качели...Всё это никогда не забудется! А ещё обладатель «Кубка за бессмысленные траты денег налогоплательщиков», дважды герой рубрики «Какой аким круче спускает деньги»
 
 

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