Экс-аким Актау вошел в ТОП влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана

Фото из архива Lada.kz
Опубликован ТОП-50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана.
- Рейтинг был подготовлен независимой комиссией экспертов, и он представляет настоящий обзор ключевых лиц в сфере нефти и газа, - говорится в публикации.
На первом месте расположился министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Ему 52 года, практически всю карьеру проработал в сфере энергетики. На должность министра был назначен в апреле 2023 года.
Второе место занял бизнесмен и глава энергетического комплекса «Kazenergy» Тимур Кулибаев.
Третья строчка осталась за главой правления АО «Казмунайгаз» Магзумом Мирзагалиевым. Этот пост он занимает с апреля 2022 года.
В числе ТОП-50 есть и мангистауские ключевые фигуры. Так, бывший аким Актау, а ныне генеральный директор «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай занял в рейтинге 13 место.
А генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Мурат Мустафаев оказался в списке на 27 месте.
Нурдаулет Килыбай назначен генеральным директором «Озенмунайгаз» 25 января. С 2018 по 2020 годы он работал заместителем акима Мангистауской области. С июня 2020 по октябрь 2022 года был акимом Актау. 3 октября 2022 года вернулся на пост заместителя акима Мангистауской области.
Мурат Мустафаев занимает должность генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» с февраля 2023 года. До этого работал на руководящих должностях в «КазНИПИмунайгаз», ТОО «СП «Казгермунай» и других.
В списке ТОП-50 на 31 месте также расположился Курмангазы Исказиев, который в феврале этого года был назначен гендиректором ТОО «Kalamkas - Khazar Operating». Компания занимается освоением месторождений «Каламкас-море» и «Хазар». Предприятие было зарегистрировано в феврале 2023 года. Сам Курмангазы Исказиев являлся также членом Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» с марта 2022 года по февраль 2023 года.
Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау, читайте здесь.
- Рейтинг был подготовлен независимой комиссией экспертов, и он представляет настоящий обзор ключевых лиц в сфере нефти и газа, - говорится в публикации.
На первом месте расположился министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Ему 52 года, практически всю карьеру проработал в сфере энергетики. На должность министра был назначен в апреле 2023 года.
Второе место занял бизнесмен и глава энергетического комплекса «Kazenergy» Тимур Кулибаев.
Третья строчка осталась за главой правления АО «Казмунайгаз» Магзумом Мирзагалиевым. Этот пост он занимает с апреля 2022 года.
В числе ТОП-50 есть и мангистауские ключевые фигуры. Так, бывший аким Актау, а ныне генеральный директор «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай занял в рейтинге 13 место.
А генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Мурат Мустафаев оказался в списке на 27 месте.
Нурдаулет Килыбай назначен генеральным директором «Озенмунайгаз» 25 января. С 2018 по 2020 годы он работал заместителем акима Мангистауской области. С июня 2020 по октябрь 2022 года был акимом Актау. 3 октября 2022 года вернулся на пост заместителя акима Мангистауской области.
Мурат Мустафаев занимает должность генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» с февраля 2023 года. До этого работал на руководящих должностях в «КазНИПИмунайгаз», ТОО «СП «Казгермунай» и других.
В списке ТОП-50 на 31 месте также расположился Курмангазы Исказиев, который в феврале этого года был назначен гендиректором ТОО «Kalamkas - Khazar Operating». Компания занимается освоением месторождений «Каламкас-море» и «Хазар». Предприятие было зарегистрировано в феврале 2023 года. Сам Курмангазы Исказиев являлся также членом Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» с марта 2022 года по февраль 2023 года.
Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау, читайте здесь.