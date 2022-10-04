Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау

Благоустройство Актау и новые детские игровые площадки

Жители Актау увидят результаты по освещению города

Озеленение



Обновление автобусного парка

Автобусные остановки с туалетами

Пластиковые тюльпаны, «Осетр», зеркальный тюлень, «звездное небо» и ломающиеся время от времени качели

«Какой аким круче спускает деньги» и «Кубок за бессмысленные траты денег налогоплательщиков»

Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки

Январские протесты привели к больничному

Судебные разбирательства

Муралы и триумфальная арка

Оплатил работу коммунальщиков по вывозу мусора из своего кармана

Грустный праздник - день города

Этническая и классическая музыка через громкоговорители

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