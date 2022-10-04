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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:42

Просмотров: 1511

Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау

Нурдаулет Килыбай покинул пост акима Актау. На этой должности он проработал три года. Какие проблемы ему удалось решить, а какие – нет, в материале Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
С 3 октября 2022 года экс-аким Актау Нурдаулет Килыбай вступил в новую должность - заместителя акима Мангистауской области.

На посту главы областного центра Нурдаулет Килыбай проработал три года. Предлагаем читателям вспомнить события, которые происходили в Актау в период, когда городом руководил Нурдаулет Килыбай.

Благоустройство Актау и новые детские игровые площадки


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Под началом Нурдаулета Килыбая в городе ежегодно выполнялись работы по благоустройству, ремонту детских игровых площадок и внутримикрорайонных дорог. Были восстановлены пешеходные дорожки по периметрам микрорайонов и установлены новые спортивные площадки в нескольких микрорайонах Актау.

Жители Актау увидят результаты по освещению города


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Нурдаулет Килыбай заверял, что в 2022 году жители Актау увидят результаты по освещению города. Бывший аким обещал, до конца года в Актау заменят 34 километра линий электропередачи, 8 340 светодиодных светильников и четыре тысячи фонарных столбов. Год ещё не закончился, поэтому ждём, что эту работу завершит новый аким города - Ербол Избергенов.

Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Нурдаулет Килыбай пообещал также, что в Актау начнутся работы по запуску системы видеонаблюдения на дорогах Актау «Сергек». Предусмотрена установка 108 точек скоростемеров и 102 единиц камер видеонаблюдения.

Озеленение


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Нурдаулет Килыбай обещал, что в Актау, наконец-то, решится проблема с озеленением с приходом компании «Green City Aktau». Компания в течение пяти лет будет заниматься озеленением по программе государственно-частного партнёрства. В этом году в областном центре запустили новую систему полива. Подземные воды, которые ежегодно стекают в море стали использоваться для орошения внутригородских зелёных насаждений. Путём установки трубопровода и насоса воду пустили на полив городских деревьев. Правда, горожане пока не перестали жаловаться на наличие сухостоя, на то, что его не своевременно убирают, а также на полив.

Обновление автобусного парка


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Автопарк общественного транспорта Актау пополнился новыми автобусами. Старые «ПАЗики» заменили на новые современные автобусы, оснащённые камерами видеонаблюдения, GPS и Wi-Fi.

Автобусные остановки с туалетами


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


На сегодняшний день в областном центре завершено строительство 18 автобусных остановок нового формата, из них ввели в эксплуатацию девять остановок. На остальных ведутся работы по подведению инфраструктуры. Также ведётся строительство ещё семи автобусных остановок. Новые остановки состоят из открытой и закрытой частей, коммерческих объектов и туалетов в зависимости от местоположения и наличия соответствующей инфраструктуры. Остановки строились полностью за счёт предпринимателей.

Пластиковые тюльпаны, «Осетр», зеркальный тюлень, «звездное небо» и ломающиеся время от времени качели


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Все эти малые архитектурные формы оказывались в центре скандала и подпортили репутацию акиму Актау Нурдаулету Килыбаю. Один из нашумевших подрядчиков городского акимата ТОО «Clover Media Group» должен был обеспечить «особую праздничную атмосферу» в Актау почти за 300 миллионов тенге. Но работой компании, а особенно пластиковыми тюльпанами, горожане остались крайне недовольны. Цветочное поле критиковали, ломали и так и не достроили. За недоброкачественную работу акимат Актау расторг договор с компанией 28 марта 2022 года. Но часть суммы в 140 миллионов тенге подрядчикам уже успели выплатить за выполненные работы. Ещё 160 миллионов тенге остались в бюджете.

Скульптура «Осетр» за 10 миллионов тенге также оказалась в центре скандала. Нурдаулет Килыбай заверял, что её установили на набережной за счёт средств спонсоров. Но журналисты заподозрили, что сделано это было за счёт городского бюджета. В итоге спустя полгода горожане сняли на видео дыры в «Осетре» и то, что сделан он был из пенопласта, а установлен на монтажную пену, что тоже не порадовало жителей. Правда, после видео рыбу подлатали.

Установленные на набережной и площади «Ынтымак» качели и звездное небо тоже периодически мелькали в публикациях средств массовой информации не с лучшей стороны. Их несчетное количество раз ломали вандалы. К слову, с вандалами главе города разобраться так и не удалось. От них страдали и по-прежнему продолжают страдать скальная тропа, балясины на набережной и у Вечного огня.

«Какой аким круче спускает деньги» и «Кубок за бессмысленные траты денег налогоплательщиков»


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Нурдаулет Килыбай дважды становился героем рубрики «Какой аким круче спускает деньги» казахстанского Instagram-аккаунта «ProTenge». И тут за пластиковые тюльпаны бывший градоначальник даже получил первое место, правда, антирейтинга.

По данным голосования «ProTenge» в 2022 году «Кубок за бессмысленные траты денег налогоплательщиков» достался акиму Актау Нурдаулету Килыбаю за пластиковые тюльпаны, ломающиеся качели, пластикового тюленя и того самого пенопластового осетра.

Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Нурдаулет Килыбай становился героем видеопоздравления в социальных сетях, на котором парни из Африки поблагодарили бывшего акима за установленные в городе пластиковые тюльпаны.

Январские протесты привели к больничному


С 26 декабря 2021 года по 10 января 2022 года у Нурдаулета Килыбая был запланированный трудовой отпуск. Однако отдых пришлось прервать из-за протестов, которые начались в регионе. А 3 января акима отозвали из отпуска на работу. С 3 по 11 января аким был на работе и принимал участие в разрешении январских конфликтов. Пока 12 января тест на Covid-19 у него не показал положительный результат, после чего он сразу ушёл на больничный.

Судебные разбирательства


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


В этом году аким Актау Нурдаулет Килыбай оплатил штраф в размере 153 тысячи тенге, который ему назначил суд. Поводом для разбирательств стало обращение актауского предпринимателя, которому незаконно отказали в продлении срока аренды земельного участка.

Муралы и триумфальная арка


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


В период работы Нурдаулета Килыбая в Актау появился новый архитектурный объект – триумфальная арка на кольцевом участке дороги между 19 и 20 микрорайонами. А также муралы с изображением известных людей региона на домах, расположенных вдоль центральных дорог города. Эти объекты собрали немало положительных откликов у горожан.

Оплатил работу коммунальщиков по вывозу мусора из своего кармана


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на аппаратном совещании объявил выговор акиму Актау Нурдаулету Килыбаю за плохую организацию вывоза твёрдых бытовых отходов (ТБО) и санитарную очистку города. Тогда аким города и его заместители вскладчину оплатили работу коммунальщиков, которые отказались выходить на работу и требовали поднять тариф за вывоз ТБО.

Грустный праздник - день города


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


В этом году жителей Актау возмутила скудная и неинтересная программа в честь празднования Дня города. Для горожан организовали 18 сентября один концерт с участием военно-патриотического центра. По мнению жителей, раньше в Актау день города праздновался ярче: были фестивали, жгли фейерверки. В акимате, правда, это опровергли, предоставив целый список мероприятий ко Дню города.

Этническая и классическая музыка через громкоговорители


Чем запомнился Нурдаулет Килыбай на посту акима Актау


В 2021 году в Актау для жителей ежедневно стали устраивать «уличные концерты» классической музыки. Музыку транслировали через громкоговорители, установленные на улицах города. Нурдаулет Килыбай был уверен, что жители Актау и гости города оценят это нововведение, но большинство горожан выразили по этому поводу недовольство. Люди заверяли, что музыка им только мешает отдыхать после рабочего дня.

В прямом эфире


Регулярно Нурдаулет Килыбай проводил онлайн-встречи с населением, отвечая на вопросы горожан. Также хочется отметить, что Нурдаулет Килыбай всегда шёл на контакт с представителями СМИ, комментируя проблемные вопросы города.

А чем Вам запомнился бывший аким Актау? Делитесь в комментариях.

Напомним, Нурдаулет Килыбай назначен заместителем акима Мангистауской области. Новым акимом Актау стал Ербол Избергенов.



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Комментарии ( 3 )

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  • Знакомый
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:40
спасибо, расмешнили lol
 
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  • Adai11
  • Papirosso
  • Знакомый
 Куато (Посетители) Сегодня, 14:30
А чем Вам запомнился бывший аким Актау? Делитесь в комментариях.

Отговорки хорошо придумывает. Обещает красиво.

Нурдаулет Килыбай обещал, что в Актау, наконец-то, решится проблема с озеленением с приходом компании «Green City Aktau».

Проблема решилась. 70% растительности загубили и выкорчевали.
"Нет деревьев - нет проблем!" - так должен звучать его лозунг.
 
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  • Ed Word
 xerox (Посетители) Сегодня, 14:11
А еще, Экс.Акиму Актау Нурдаулету Килыбаю вынесли частное определение по иску сироты, которую по необъяснимым причинам в городской администрации сняли с очереди на получение жилья, положенного ей по закону.
Вот такой вот списочек, и карьера ввысь! bravo
 
 

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