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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 1414

«Мы предупреждали правительство»: бывший замакима Алихан Краубаев о проблемах на МАЭКе

Бывший заместитель акима Мангистауской области Алихан Краубаев заявил, что о проблемах на МАЭКе правительство предупреждали не раз. В Минэнерго рапортовали о проводимых ремонтных работах. Предложение о строительстве новой электростанции в Актау не было поддержано. Об этом бывший чиновник рассказал, опубликовав пост в Facebook.

Фото из архива Lada.kz
Бывший первый заместитель акима Мангистауской области высказался о проблемах на МАЭКе. По его словам, еще в 2020 году правительству сообщали о непростой ситуации на комбинате.

- Проблемы, связанные с МАЭКом, не появились сегодня. Еще в 2020 году мы вместе с Бекболом Орынбасаровым информировали Правительство о нарастающем кризисе. На встречах с Алиханом Смаиловым, тогдашним первым вице-премьером, и в Минэнерго неоднократно подчеркивали, что «без незамедлительных мер региону грозит чрезвычайная ситуация». От Минэнерго поступали заверения, что «проблемы МАЭКа под контролем, идет плановая работа, ремонтные мероприятия будут проведены». Со своей стороны акимат также предлагал построить новую электростанцию на территории СЭЗ в Актау с привлечением иностранных инвесторов. Однако, к сожалению, тогда эти предложения не получили одобрения, - написал в Facebook экс-чиновник.

Сам Алихан Краубаев занимал пост заместителя акима с 2018 по 2021 годы. Чиновник был замешан в скандале с распределением сжиженного газа в регионе.

Напомним, в интервью Lada.kz генеральный директор МАЭК Жасулан Суюнчалиев рассказывал, что после того, как комбинат передали в коммунальную собственность вложений в комбинат стало больше.

- МАЭК принимал позицию, мол мы «министерские», мы не «акиматовские». Сейчас мы больше поддержки находим, аким области поддерживает все необходимые вещи, которые нам нужны, - комментировал ранее Суюнчалиев.

Отвечая на вопрос, почему в Астане все эти годы не понимали серьезность ситуации на МАЭК, он ответил так:

- Я не скажу, что Астана не понимала серьёзности ситуации. Поймите, министерство энергетики находится в Астане, МАЭК - на территории Мангистауской области. Очевидно, что для оперативного управления нужно было, чтобы он был передан в акимат. Во всех соседних областях такие важные объекты находятся в ведении акиматов. Вы же видели, любое нарушение, любая авария - аким области днем или ночью приезжает на комбинат для принятия решения. Конечно, всему нужно время, возможно, год, два, три. Допустим, срок ввода в эксплуатацию парогазовой установки – 2027 год, потому что одномоментно никто ничто не сможет сделать. Во-первых, нужно финансирование, во-вторых, у каждого оборудования есть свой технологический процесс и нормативный период, - ответил генеральный директор МАЭКа.



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Комментарии ( 2 )

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  • ЛШП
 Businessman (Посетители) Сегодня, 15:06
Он прав, осталось только разобраться, кто за это ответит? Самое главное, что никто не несет ответственности за все провалы в работе, ни министерство, ни акимат. Самое смешное в словах нынешнего ген.директора МАЭК: с приходом акимата, вложений стало больше. Это слова горе-энергетика. Результат кадровой чехарды и преступной безответственности мы увидели.
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:06
От Минэнерго поступали заверения, что «проблемы МАЭКа под контролем, идет плановая работа, ремонтные мероприятия будут проведены

Шла плановая работа по хищению денег,и не стыдно-ктоб какие должности не занимал-никто не виноват,все белые и пушистые...Коррупция и казнокрадство погубит эту страну...
 
 

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