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ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 181

Экс-заместитель акима Мангистауской области стал советником министра

Советником министра информации и общественного развития страны назначили экс-заместителя акима Мангистауской области Каныбека Жумашева. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Каныбек Жумашев. Фото из доступных источников
Каныбек Бекболатович Жумашев родился в 1970 году в селе Жетыбай Мангистауской области.

В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, в 2006 году – государственный университет имени Ш. Есенова.
Трудовой путь начал в 1992 инженером-химиком в акционерном обществе «Каражанбасмунай».

В 1998-2000 - ведущий специалист Мангистауского областного управления образования, в 2005-2010 годах - заместитель директора департамента образования Мангистауской области, начальник управления образования Мангистауской области, советник акима Мангистауской области.

В 2010-2012 – заместитель акима Мангистауской области.

В 2012-2015 – первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Нұр Отан», заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Нұр Отан», советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан».

С 2015 года - секретарь партии «Nur Otan».



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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 15:13
Всё, хана нам всем
 
 

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