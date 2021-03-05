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ЛАДА.kz » Власть

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 2132

Назначили нового руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау

Новым главой городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог стал Ербол Сарыев. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
Руководителям Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначили Ербола Сарыева.

Он родился в Жанаозене 12 мая 1974 года, а в 1999 году получил диплом Актауского государственного университета имени Ш. Есенова по специальности «Автомобильное хозяйство». Трудовую деятельность Ербол Сарыев начал в 1991 году учеником слесаря по ремонту автомобилей открытого акционерного общества (ОАО) «Мангистаумунайгаз», где проработал до 1998 года.

После он работал в различных компаниях механиком и инженером, а в 2007 году устроился инспектором по техническому обслуживанию в социально-предпринимательскую корпорацию (СПК) «Каспий», где позже стал ведущим менеджером.

С 2010 года занимал руководящие должности в ряде государственных предприятий.

С 2012 года занимал должности в Жанаозенском городском отделе жилищного коммунального хозяйства и автомобильных дорог, в 2014 году возглавил его. Спустя год стал акимом села Умирзак и находился на этом посту до нового назначения.



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Комментарии ( 4 )

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  • DAD
 Alena (Посетители) Сегодня, 20:11
Пожалуйста,контролируйте работу городских автобусов.уже давно 2 не видно в Инфобусе.отключают.ездят не регулярно.в выходные вообще автобусы ездят плохо.вечером рано прекращают.
 
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 alixah (Посетители) Сегодня, 20:11
А где старый?
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:32
Устроился в СПК Каспий...
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:25
Вот что-то умиление сие не вызывает, кормушка освободилась теперь пришел другой
 
 

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