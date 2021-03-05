Назначили нового руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау

Руководителям Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначили Ербола Сарыева.



Он родился в Жанаозене 12 мая 1974 года, а в 1999 году получил диплом Актауского государственного университета имени Ш. Есенова по специальности «Автомобильное хозяйство». Трудовую деятельность Ербол Сарыев начал в 1991 году учеником слесаря по ремонту автомобилей открытого акционерного общества (ОАО) «Мангистаумунайгаз», где проработал до 1998 года.



После он работал в различных компаниях механиком и инженером, а в 2007 году устроился инспектором по техническому обслуживанию в социально-предпринимательскую корпорацию (СПК) «Каспий», где позже стал ведущим менеджером.



С 2010 года занимал руководящие должности в ряде государственных предприятий.



С 2012 года занимал должности в Жанаозенском городском отделе жилищного коммунального хозяйства и автомобильных дорог, в 2014 году возглавил его. Спустя год стал акимом села Умирзак и находился на этом посту до нового назначения.