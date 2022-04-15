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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ракетный крейсер "Москва" затонул

Просмотров:1482 Опубликовано: Сегодня, 09:02
Ракетный крейсер "Москва" затонул
© РИА Новости
Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар, затонул при буксировке. Сообщение об этом выпустило министерство обороны РФ, передает Tengrinews.kz.

Согласно информации ведомства, "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса", корабль потерял устойчивость и затонул "в условиях штормового волнения моря". Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

В ночь на 14 апреля Минобороны России сообщило, что из-за начавшегося пожара на крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Ведомство утверждало, что экипаж полностью эвакуировали, основное ракетное оборудование не пострадало. Позже сообщалось, что после локализации очага возгорания корабль сохранял плавучесть.

В Киеве заявили, что крейсер был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

Как уточняет DW, ракетный крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота - спущен на воду в 1979 году. Среди его вооружений были 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км, дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт".

По данным Forbes, это самая дорогая военная потеря России в войне с Украиной. Предположительная стоимость крейсера "Москва" - 750 млн долларов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Cicrop (Посетители) Сегодня, 12:09
Символично lol
 
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  • Kain-Livesy
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 11:17
Только у нас могут искренне радоваться неудачам соседей.

АХТУНГ!
 
-3
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  • Василий Кравчук
  • Javelin
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 11:04
Русский военный корабль - пошел ко дну dance
 
-1
  • Daulet201999
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  • nazarbayevskii
 Имярек (Посетители) Сегодня, 09:47
Вот это потеря потерь... халатность

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-4
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  • nazarbayevskii
  • Василий Кравчук
 Javelin (Посетители) Сегодня, 09:29
и все таки он отправился туда, куда его направили lol
 
 

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