Ракетный крейсер "Москва" затонул

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар, затонул при буксировке. Сообщение об этом выпустило министерство обороны РФ, передает Tengrinews.kz.



Согласно информации ведомства, "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса", корабль потерял устойчивость и затонул "в условиях штормового волнения моря". Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.



В ночь на 14 апреля Минобороны России сообщило, что из-за начавшегося пожара на крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Ведомство утверждало, что экипаж полностью эвакуировали, основное ракетное оборудование не пострадало. Позже сообщалось, что после локализации очага возгорания корабль сохранял плавучесть.



В Киеве заявили, что крейсер был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".



Как уточняет DW, ракетный крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота - спущен на воду в 1979 году. Среди его вооружений были 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км, дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт".



По данным Forbes, это самая дорогая военная потеря России в войне с Украиной. Предположительная стоимость крейсера "Москва" - 750 млн долларов.

