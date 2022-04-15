К Земле летит самая большая комета за всю историю. Спасемся мы, или нет: откровения эксперта

Недавно мировые СМИ облетела новость о приближающейся к нашей Солнечной системе огромной комете Бернардинелли-Бернштейна.



Эта комета в случае столкновения с Землей может уничтожить на ней практически всю разумную жизнь.



Ведущий научный сотрудник Астрофизического института имени Фисенко, кандидат физико-математических наук Александр Серебрянский ответил на вопросы корреспондента Caravan.kz о том, насколько реальную угрозу для всех нас представляет эта комета.



- Угрожает ли нам комета Бернардинелли-Бернштейна?



- Комета Бернардинелли-Бернштейна была обнаружена в 2010-м и позднее была также найдена в архивных данных наблюдений. Причина, по которой она видна сейчас, - это ее размеры. Это самая большая комета, обнаруженная нами на сегодняшний день. Ее диаметр порядка 130 км. На самом деле, несмотря на то, что это ледяное тело, ее поверхность чернее угля, и потому такие объекты сложно обнаруживать на самых дальних рубежах нашей Солнечной системы. Предполагается, что этот объект прилетел к нам из так называемого облака Оорта. В нем, предположительно, может быть до миллиона комет, из-за различных гравитационных возмущений орбиты некоторых из них изменяются таким образом, что они начинают "выпадать" в центральные области Солнечной системы. Но данная комета не представляет угрозы для Земли. Пройдет она на расстоянии порядка двух миллиардов километров, и произойдет это примерно в 2031 году. Однако сам факт наличия таких объектов и их появление в центральных областях Солнечной системы говорит о том, что нам много еще предстоит открытий на границах нашей Солнечной системы.



- Сколько известных объектов (комет или астероидов) угрожают Земле?



- В настоящее время астрономами отслеживается порядка 29 000 известных потенциально опасных астероидов. Это такие объекты, которые подлетают к Земле на расстояние ближе 7.5 миллионов километров. В числе наиболее опасных числится порядка 1400 объектов. Открытия не прекращаются, и такие объекты постоянно пополняют список. С вводом в строй новых мощных инструментов для специализированных программ поиска опасных астероидов и обеспечения астероидной безопасности Земли с 2010 года число открытий начало расти экспоненциально. К счастью для нас, объектов размером более 1 км не так много, и рост их числа не столь сильный. Однако число объектов размером порядка 100 метров растет линейно. А такие объекты представляют существенную угрозу для обитателей Земли. Учитывая темпы развития наших методов и инструментов специалисты НАСА предполагают, что в течение следующих 30 лет мы обнаружим порядка 90% всех опасных астероидов размером порядка 100 метров. Потенциально опасных комет не так много. Сейчас их известно около 120.



- Какова вероятность, что однажды астероид или комета не «промахнутся»?



- Вероятность столкновения с Землей не нулевая, и это важно. Другое дело, что вероятность эта строится и считается на основе известных данных об объектах и их текущих орбитальных параметрах. Поэтому мы продолжаем отслеживать известные объекты, постоянно уточняя их орбиты (все данные поступают в единый мировой центр анализа), а также находимся в постоянном поиске новых объектов. В настоящее время нет такого астероида, который бы представлял опасность вызвать на Земле катастрофу большого масштаба.



Что касается вероятности, а точнее, частоты, с которой на Земле случаются события, связанные со столкновением с астероидами и кометами, то все зависит от этого масштаба. Столкновение с объектами более 1 км (катастрофа планетарного масштаба) происходит один раз в несколько миллионов лет. Столкновение с объектом меньшего диаметра, порядка 100 метров, случается раз в несколько столетий. Например, столкновение с телом, подобным Тунгусскому метеориту (или комете), оценивается примерно в 1% в следующем столетии.



- Почему нам до сих пор везет и ни один огромный астероид не попал в Землю?



- Мы живем в довольно спокойный период жизни нашей Солнечной системы. Следы столкновений на поверхности Луны, Марса и других тел Солнечной системы, у которых нет атмосфер или активных тектонических движений, сохранились как напоминание о тех далеких временах в самом начале формирования планетарной системы, когда такого спокойствия не наблюдалось. В наше же время формирование Солнечной системы закончено, разрушение тел не происходит в тех масштабах, и потому частота столкновений мала. Большую заслугу в нашем спокойствии сыграли, наверное, и планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн), которые своим гравитационным влиянием "подчистили" от астероидов зону обитаемости Солнечной системы и дали возможность нам относительно спокойно развиваться. Но история, произошедшая 65 миллионов лет, назад говорит о том, что расслабляться не стоит.



В далеком будущем нашу Солнечную систему снова ждут неспокойные времена, когда наше Солнце, превратившись в белый карлик, вызовет очередной период разрушений в своей планетарной системе. Мы наблюдаем такие события у далеких звезд. Мы видим, как происходит разрушение остатков некогда существовавших планет и астероидов вокруг некоторых белых карликов. Это и позволяет нам увидеть будущее нашей Солнечной системы. А пока мы строим больше инструментов, чтобы довести открытие опасных для нас объектов до 100%. Конкретно в Казахстане мы начали работы по созданию своего сегмента системы по отслеживанию ситуации в околоземном космическом пространстве на базе наших обсерваторий на Ассы-Тургене и Тянь-Шане. Вводим в строй новые телескопы, разрабатываем новые инструменты.



Автор: Артур Губайдулин.

