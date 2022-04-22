Рассылку об увеличении размера пособий для инвалидов прокомментировали в Минтруда

В ведомстве эту информацию назвали фейком. Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что лицам с инвалидностью 1, 2, 3 группы, а именно инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий на более чем 30 000 тенге, не соответствует действительности. Об этом сегодня заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Arnapress.kz.



В ведомстве напомнили, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности.



Государственные социальные пособия по инвалидности ежегодно индексируются в связи с изменением величины прожиточного минимума. Так, с 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%.



Кроме того, в связи с пересмотром коридора инфляции с 4-6% до 8-10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.



"Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания Главой государства Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в сенате.



При этом за прошедшее время, начиная с апреля текущего года, будет произведена соответствующая доплата до нового размера пособий", – говорится в сообщении ведомства.



В Минтруда просят граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону, напомнили в ведомстве.