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Рассылку об увеличении размера пособий для инвалидов прокомментировали в Минтруда

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:36
Рассылку об увеличении размера пособий для инвалидов прокомментировали в Минтруда
Фото из доступных источников
В ведомстве эту информацию назвали фейком. Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что лицам с инвалидностью 1, 2, 3 группы, а именно инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий на более чем 30 000 тенге, не соответствует действительности. Об этом сегодня заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Arnapress.kz.

В ведомстве напомнили, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности.

Государственные социальные пособия по инвалидности ежегодно индексируются в связи с изменением величины прожиточного минимума. Так, с 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%.

Кроме того, в связи с пересмотром коридора инфляции с 4-6% до 8-10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.

"Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания Главой государства Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в сенате.

При этом за прошедшее время, начиная с апреля текущего года, будет произведена соответствующая доплата до нового размера пособий", – говорится в сообщении ведомства.

В Минтруда просят граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону, напомнили в ведомстве.


Источник: Arnapress.kz
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