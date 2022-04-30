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Свыше 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула - СМИ

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Свыше 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула - СМИ
Афганские мужчины бегут от мечети Халифа Сахиб в Кабуле, где прогремел взрыв. Фото: ©REUTERS
Число погибших при взрыве в мечети афганской столицы Кабула составило не менее 50 человек, сообщает агентство REUTERS, передает Tengrinews.kz.

"Более 50 молящихся погибли при мощном взрыве в мечети Кабула после пятничной молитвы", - информирует агентство со ссылкой на главу мечети.

Согласно заявлению координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиза Алакбарова, этот взрыв стал "еще одним болезненным ударом" для народа Афганистана, который "по-прежнему сталкивается с постоянным отсутствием безопасности и насилием".

Представитель движения "Талибан" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забиулла Муджахид также осудил нападение, написав в Twitter, что эти "жестокие убийства" "никак не связаны ни с исламом, ни со страной".

Фронт национального сопротивления Афганистана в свою очередь также осудил взрыв и заявил, что такие теракты организуются "одними из самых влиятельных командиров "Талибана" в Кабуле".

До этого два взрыва произошли в четверг в Мазари-Шарифе. По меньшей мере девять человек погибли, еще 13 пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "ДАИШ" (запрещена в Казахстане), сообщило агентство Франс Пресс.

Один из взрывов произошел близ образовательного учреждения. При другом происшествии был подорван автомобиль в другом районе.

В Афганистане действует подразделение ИГ "Вилаят Хорасан". В конце августа 2021 года 13 американских военных и десятки местных жителей погибли при взрыве в аэропорту Кабула, где была организована эвакуация людей из Афганистана. США обвинили в теракте группировку "Вилаят Хорасан" и уничтожили двух ее активистов ударом с беспилотника.

В октябре 2021-го "Вилаят Хорасан" взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, в результате которого погибли не менее 120 человек, пострадали порядка 150. Лидер "Вилаят Хорасан" Санаулла Гафари внесен в российский список террористов и экстремистов.


Источник: Tengrinews.kz
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