Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы



"Уважаемые казахстанцы!



Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Этот день является ярким символом героизма народа, его единства и несокрушимости духа.



Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений и чествуем доживших до наших дней. Их ратный и трудовой подвиг стал примером доблести и мужества, верной любви к своему народу и своей стране", - говорится в сообщении Назарбаева, опубликованном на сайте Elbasy.kz.



Также в поздравлении Назарбаев отметил, что победа в самой кровавой войне 20 века досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг – беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.



"Подвиги и свершения наших предков служат надежной опорой нам и в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру в то, что единство, патриотизм, величайшая стойкость и любовь к Отечеству дают силы преодолеть любые трудности, чтобы обрести счастливую и благополучную жизнь.



В этот праздничный день примите мои пожелания крепкого здоровья, добра, мира и процветания!", - говорится в поздравлении.