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Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Фото: elbasy.kz
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

"Уважаемые казахстанцы!

Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Этот день является ярким символом героизма народа, его единства и несокрушимости духа.

Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений и чествуем доживших до наших дней. Их ратный и трудовой подвиг стал примером доблести и мужества, верной любви к своему народу и своей стране", - говорится в сообщении Назарбаева, опубликованном на сайте Elbasy.kz.

Также в поздравлении Назарбаев отметил, что победа в самой кровавой войне 20 века досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг – беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.

"Подвиги и свершения наших предков служат надежной опорой нам и в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру в то, что единство, патриотизм, величайшая стойкость и любовь к Отечеству дают силы преодолеть любые трудности, чтобы обрести счастливую и благополучную жизнь.

В этот праздничный день примите мои пожелания крепкого здоровья, добра, мира и процветания!", - говорится в поздравлении.


Источник: tengrinews.kz
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