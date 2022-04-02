Первый Президент Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.



"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!



В этом месяце, который имеет особое значение для мусульман всего мира, возвеличиваются самые главные ценности ислама - доброта и сострадание, терпение и милосердие. Эти ценности несомненно укрепят единство и всех казахстанцев вне зависимости от религии и национальности.



В священном месяце Рамазан желаю всем крепкого здоровья, духовной силы и благополучия!" - говорится в поздравлении Нурсултана Назарбаева.

