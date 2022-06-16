Время работы ЦОНов намерены сократить в Казахстане

Астана. 16 июня. КазТАГ – Время работы центров обслуживания населения (ЦОН) намерены сократить в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«Прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг осуществляется через государственную корпорацию с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.00 без перерыва, дежурные отделы обслуживания населения государственной корпорации с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00 кроме праздничных и выходных дней согласно Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. При необходимости прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг осуществляется через дежурные отделы обслуживания населения государственной корпорации с понедельника по пятницу включительно с 18.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00 кроме воскресенья, праздничных и выходных дней согласно Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года», - говорится в проекте поправок в правила деятельности государственной корпорации «Правительство для граждан».



В настоящий момент прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг осуществляется в ЦОНах с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 20.00 без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней.



«На сегодняшний день рассматривается вопрос изменения графика работы ЦОНов, указанный в сравнительной таблице внесенного в проект документа для обсуждения. Сегодня прием заявлений и выдача готовых результатов госуслуг в ЦОНах осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 и с 18.00 до 20.00 – время работы 17 дежурных ЦОНов. В выходные дни ЦОНы не работают. Данный график работы сегодня официально не утвержден, но действует на протяжении двух лет. Мы постоянно мониторим пожелания клиентов и ведем работу по предоставлению обратной связи. Благодаря отзывам клиентов мы и создали дополнительное время обслуживания в дежурных ЦОНах. Сегодня мы видим, что население привыкло к текущему графику», - пояснили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» в четверг.



Согласно информации, статистика показывает, что количество клиентов, которые посещают ЦОН в выходной день невелико, по будням в дежурное время после 18.00 составляет в среднем 304 человек по всей республике, из них в пяти областях количество не превышает шести человек за два дополнительных часа работы ЦОНа.



«Госкорпорация вносит предложение обновленного графика, который оставляет работу дежурных ЦОНов в будни до 20.00 и предоставляет возможность работы в субботний день до 13.00. Данные меры позволят повысить эффективность работы ЦОНов. Вместе с тем, существуют альтернативные способы получения госуслуг населению, с помощью которых нет необходимости обращения в отделы ЦОНа – портал eGov, мобильное приложение eGovmobile и приложение «ЦОН». Благодаря онлайн сервисам клиентопоток в ЦОНы от года к году заметно снижается», - заявили в госкорпорации.