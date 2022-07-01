Отгрузка казахстанской нефти с двух причалов началась на КТК

Председатель правления "Казмунайгаза" Магзум Мирзагалиев в Москве провел встречу с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.



В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на морском терминале КТК в связи с работами по разминированию особо опасных предметов в районе выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2.



"Работы по дообследованию и утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 проводятся силами МЧС России с 15 июня. Изначально планировалось завершить работы по разминированию до 25 июня. Однако в связи с погодными условиями работы были продлены до 5 июля текущего года", - говорится в сообщении.



Во время встречи стороны были проинформированы о том, что проводимые работы по разминированию в районе ВПУ-2 завершаются.



"Уже с 1 июля нефтепровод будет работать с использованием двух ВПУ. При этом отмечается, что работы по дообследованию и разминированию в акватории ВПУ-1 планируется завершить до 5 июля 2022 года", - добавили в КМГ.



Руководители КМГ и ПАО "Транснефть" отметили, что КТК в этих условиях обеспечивает бесперебойную отгрузку казахстанской нефти согласно графикам грузоотправителей.



Отмечается, что после обмена мнениями о ходе работ по разминированию в районе ВПУ-1 и ВПУ-2 Мирзагалиев и Токарев выразили надежду на завершение работ в срок и подтвердили важность стабильного функционирования всех трех выносных причальных устройств.



В марте в результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума. Работу ВПУ-3 тогда смогли восстановить лишь в апреле.



Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1 511 километров; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.