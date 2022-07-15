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Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане

Просмотров:1039 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане утверждены перечень и предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Соответствующие приказы Министерства энергетики вступили в силу 14 июля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно приказам в Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне - 182 тенге за литр. Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов - производителей нефтепродуктов.

Также из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

"Согласно приказу предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана: по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областям, а также в области Абай цена составит 260 тенге за литр, а в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау - 230 тенге за литр", - говорится в сообщении.

Приказы будут действовать 180 календарных дней.

Напомним, 7 июля в Казахстане ввели временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:46
Цитата: Username
Username (Посетители)
Сегодня, 11:57
Когда уже будем читать новости и радоваться, а не читая хвататься за голову =(

"Это капитализм детка" где человек, человеку волк. Радости закончились с развалом СССР.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Username (Посетители) Сегодня, 11:57
Когда уже будем читать новости и радоваться, а не читая хвататься за голову =(
 
 

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