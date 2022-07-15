Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане

В Казахстане утверждены перечень и предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Соответствующие приказы Министерства энергетики вступили в силу 14 июля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Согласно приказам в Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне - 182 тенге за литр. Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов - производителей нефтепродуктов.
Также из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.
"Согласно приказу предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана: по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областям, а также в области Абай цена составит 260 тенге за литр, а в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау - 230 тенге за литр", - говорится в сообщении.
Приказы будут действовать 180 календарных дней.
Напомним, 7 июля в Казахстане ввели временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках.
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