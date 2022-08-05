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"Не было денег на билет": мужчина забрался на крышу поезда в Алматы

Просмотров:431 Опубликовано: Сегодня, 12:26
"Не было денег на билет": мужчина забрался на крышу поезда в Алматы
Иллюстративное фото: Tengrinews
Мужчина забрался на крышу поезда на вокзале Алматы-2. Инцидент сняли на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как мужчина лежит на крыше вагона, находящегося в составе пассажирского поезда сообщением Алматы - Орал.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте сообщили, что инцидент произошел 24 июля в 22.45. В дежурную часть на станции Алматы-1 поступило сообщение от машиниста поезда Алматы - Орал, что со станции Алматы-2 машинист экстренно остановил поезд из-за мужчины, который забрался на крышу хвостового вагона на станции.

"После остановки поезда сотрудниками транспортной полиции правонарушитель по акту был снят с крыши вагона. В ходе проверки установлен 47-летний житель Западно-Казахстанской области. При опросе мужчина пояснил, что у него не было денег на билет и он решил доехать домой, до станции Казахстан (ЗКО), на крыше вышеуказанного поезда", - сообщили в полиции.

Мужчину оштрафовали по статье 560 КоАП РК ("Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта") на 5 МРП (15 900 тенге).

Напомним, что в декабре 2021 года подросток погиб от удара током на крыше поезда в Таразе.


Источник: tengrinews.kz
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