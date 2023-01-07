Арестован пассажир поезда Мангистау - Алматы

Фото предоставили в ДП на транспорте
Инцидент произошел 5 января в пассажирском поезде сообщением Мангистау - Алматы. Как установлено, один из пассажиров распивал спиртные напитки. Кондуктор вызвал на место полицейских. На ближайшей станции Саксаульск Кызылординской области пассажир был снят по акту начальника поезда и передан сотрудникам линейного отдела полиции.
За распитие алкоголя в пассажирском поезде нарушителя арестовали на двое суток.
Напомним, днем ранее гражданина Узбекистана сняли с рейса Актау-Алматы и оштрафовали за алкогольное опьянение.
За распитие алкоголя в пассажирском поезде нарушителя арестовали на двое суток.
Напомним, днем ранее гражданина Узбекистана сняли с рейса Актау-Алматы и оштрафовали за алкогольное опьянение.
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