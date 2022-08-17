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Из-за скандально известной продавщицы патруль усилят в парке Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:58
Из-за скандально известной продавщицы патруль усилят в парке Алматы
Кадры из видео
Продавщица снова устроила потасовку у парка Первого Президента в Алматы и попала на видео. На кадрах видно, как она выкидывает чьи-то шары, которые, по всей видимости, принадлежат конкуренту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Алматы, эту женщину уже не единожды привлекали к ответственности. В последний раз она накинулась на парня и разорвала ему футболку. В прошлом году она вступила в конфликт с девушкой-инвалидом, которая продавала украшения у президентского парка.

Известно, что женщина торгует кукурузой и игрушками у парка на улице Дулати. По ее словам, она воспитывает семерых детей и сама является инвалидом.

"С начала текущего года местной полицейской службой Управления полиции Бостандыкского района женщина была неоднократно привлечена к административной ответственности по следующим статьям Кодекса об административных правонарушениях: за нарушение правил благоустройства города (два раза), за организацию стихийной торговли (один раз) и за мелкое хулиганство (два раза)", - сообщили в управлении полиции Бостандыкского района Алматы.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, в настоящее время сотрудниками местной полицейской службы на данном участке выставлены дополнительные посты пешего патрулирования для предотвращения фактов стихийной торговли у входа в президентский парк.


Источник: tengrinews.kz
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