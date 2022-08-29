«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Августа
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.1 KZT
  • €1 = 466.27 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле - Токаев

Просмотров:467 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле - Токаев
Территория Семипалатинского ядерного полигона. Фото из архива
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о Международном дне действий против ядерных испытаний, передает Tengrinews.kz.

"Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности", - написал Президент в своем Twitter-аккаунте.

В 2021 году Казахстан отмечал юбилейную дату - 30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Ранее TengriLifestyle рассказал, как живут люди сейчас возле радиации.




Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Андpей
 None None (Посетители) Сегодня, 12:20
Цитата: БО
Остальные живут,и ничего с ними не происходит...как и с людьми.

По этому и живут, что пока есть кому противопоставить. Как только эта дубинка останется только у одного, то забудьте про независимость и свободу.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • GIBSON.SG
 БО (Посетители) Сегодня, 11:16
Цитата: Ingul
С другой стороны, если бы не было испытаний ядерного оружия, то не известно существовали бы мы вообще и как государство и как народ.
Сколько стран в мире имеет ядерное оружие? На 2020 год всего 9 стран имеют в своём арсенале ОМП. Остальные живут,и ничего с ними не происходит...как и с людьми.
 
-2
  • БО
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • master_kz
  • Empro
  • Андpей
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:59
Это действительно большой урон казахстанской земле.
С другой стороны, если бы не было испытаний ядерного оружия, то не известно существовали бы мы вообще и как государство и как народ.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика