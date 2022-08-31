Строгие выговоры объявили главе КМГ Мирзагалиеву и вице-министру Магауову

Строгие выговоры объявили главе "КазМунайГаза" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Асету Магауову за непринятие своевременных мер по обеспечению дизельным топливом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Как отметили в правительстве, над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны работает специально созданная по поручению премьер-министра комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром. В ее состав вошли представители ответственных государственных органов и национальных компаний.
Комиссия выявила факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. Одной из основных причин является существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина - переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.
К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230-260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.
"Зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС.
Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний "КазМунайГаз", Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов", - сообщили в правительстве.
Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ принят ряд мер:
- увеличен объем производства дизтоплива до 5,2 миллиона тонн в этом году, что на 340 тысяч тонн больше, чем в 2021 году; - увеличены объемы отгрузки дизтоплива с нефтеперерабатывающих заводов; - фондом "Самрук-Казына" и АО "НК "КазМунайГаз" достигнута договоренность о поставках дополнительных объемов дизтоплива; - запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ; - с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путем прямого закупа НПЗ.
Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты call-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.
"За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" М. Мирзагалиеву и вице-министру энергетики А. Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.
Данный вопрос находится на особом контроле правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября", - подчеркнули в правительстве.
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