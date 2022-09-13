В случае возвращения прежнего названия столицы дополнительных средств не потребуется - Минфин

Если Парламент примет решение о возвращении столице Казахстана прежнего названия, дополнительных денег не потребуется, передает Tengrinews.kz.
"В случае принятия Парламентом решения о возвращении прежнего названия столицы для государственных органов средства потребуются в основном для замены вывесок на зданиях и изменения бланочной продукции", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в Минфине, это будет осуществляться поэтапно, с учетом оцифрованности многих процессов в госорганах.
"Данные меры возможно осуществить в пределах средств на содержание государственных органов, без выделения дополнительных денег. Иными словами, дополнительных средств не потребуется", - добавили в министерстве.
2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса высказались за возвращение Нур-Султану названия Астана.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом", - говорится в сообщении.
Как сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, Президент проинформирован об инициативе депутатов. Их предложение включено в проект конституционного закона с согласия Главы государства.
При этом, как заявил пресс-секретарь, другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования.
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