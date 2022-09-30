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Банкноту номиналом 20 000 тенге с новым дизайном выпускает в обращение Нацбанк

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Банкноту номиналом 20 000 тенге с новым дизайном выпускает в обращение Нацбанк
Иллюстративное фото
Национальный банк 1 октября выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 000 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Банкнота выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками. Так, лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала.

Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79 миллиметров.

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент "Қазақ Елі", триумфальная арка "Мәңгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента "Басқұр" и цифра 30, символизирующая годы независимости.



На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции "Акорда".

"Банкнота номиналом 20 000 тенге с новым дизайном обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - говорится в сообщении Национального банка.

Банкнота дополнит действующий ряд циркуляционных банкнот национальной валюты серии "Қазақ Елі", который в настоящее время представлен номиналами 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 тенге.


Источник: tengrinews.kz
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