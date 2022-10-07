Криминальное трио задержали в Алматы после нападения на детей

За полтора часа трое приезжих совершили два преступления на территории Наурызбайского района Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сначала злоумышленники напали на детей, когда те возвращались из школы. Преступники завладели сотовыми телефонами и деньгами несовершеннолетних. А через полтора часа совершили нападение на 41-летнего мужчину. На этот раз добычей преступников стали сотовый телефон и документы потерпевшего.



"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в возрасте от 24 до 34 лет были задержаны в тот же день. Фигуранты дали признательные показания. По данным фактам зарегистрировано уголовное дело по статье 191, части 3, пункту 1 УК РК. Сотовые телефоны, документы изъяты и приобщены к делу как вещественные доказательства. Личности задержанных будут проверены на причастность к другим аналогичным фактам", - сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.

