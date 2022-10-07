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Каракат Абден выдвинута кандидатом в президенты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:00
Каракат Абден выдвинута кандидатом в президенты
Фото:instagram.com/abdenkarakat
Национальный альянс профессиональных социальных работников выдвинул Каракат Абден кандидатом в президенты, передает Tengrinews.kz.

"Состоялось общее собрание Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников". В ходе мероприятия для достижения и продвижения целей и задач РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников", а также для озвучивания проблем и защиты интересов уязвимых групп граждан на национальном уровне кандидатом в президенты на внеочередные выборы выдвинута Абден Каракат Жаксылыккызы", - говорится в сообщении.

Каракат Абден родилась 7 мая 1974 года. Окончила Алматинский институт народного хозяйства по специальности "экономист-маркетолог".

Трудовой путь начинала в качестве экономиста частной коммерческой фирмы "Орда" в городе Алматы. Работала ведущим специалистом департамента крупных налогоплательщиков Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С 1999 по 2009 год в Министерстве финансов исполняла обязанности начальника отдела управления мониторинга налогоплательщиков Налогового комитета, главного специалиста управления налоговых апелляций Налогового комитета, начальника отдела управления по работе с налогоплательщиками Межрегионального налогового комитета № 1 Налогового комитета, начальника отдела управления непроизводственных платежей Налогового комитета, главного эксперта управления контроля № 4 Комитета финансового контроля Министерства финансов.

С 2009 по 2013 год работала заместителем директора Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте, заведующей сектором аналитики и координации высшей партийной школы партии "Нұр Отан", консультантом Инновационного комитета центрального аппарата партии "Нұр Отан".

С 2011 года - директор - учредитель ТОО "Нур Бобек".

С 2013 года является председателем ОО "Қазақ Қызы", председателем Ассоциации частных дошкольных организаций Астаны "Асыл Бобек".

Работала депутатом маслихата Астаны шестого созыва.

Каракат Абден - мать четырех детей, общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.


Источник: tengrinews.kz
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