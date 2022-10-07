Каракат Абден выдвинута кандидатом в президенты

Национальный альянс профессиональных социальных работников выдвинул Каракат Абден кандидатом в президенты, передает Tengrinews.kz.



"Состоялось общее собрание Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников". В ходе мероприятия для достижения и продвижения целей и задач РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников", а также для озвучивания проблем и защиты интересов уязвимых групп граждан на национальном уровне кандидатом в президенты на внеочередные выборы выдвинута Абден Каракат Жаксылыккызы", - говорится в сообщении.



Каракат Абден родилась 7 мая 1974 года. Окончила Алматинский институт народного хозяйства по специальности "экономист-маркетолог".



Трудовой путь начинала в качестве экономиста частной коммерческой фирмы "Орда" в городе Алматы. Работала ведущим специалистом департамента крупных налогоплательщиков Министерства государственных доходов Республики Казахстан.



С 1999 по 2009 год в Министерстве финансов исполняла обязанности начальника отдела управления мониторинга налогоплательщиков Налогового комитета, главного специалиста управления налоговых апелляций Налогового комитета, начальника отдела управления по работе с налогоплательщиками Межрегионального налогового комитета № 1 Налогового комитета, начальника отдела управления непроизводственных платежей Налогового комитета, главного эксперта управления контроля № 4 Комитета финансового контроля Министерства финансов.



С 2009 по 2013 год работала заместителем директора Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте, заведующей сектором аналитики и координации высшей партийной школы партии "Нұр Отан", консультантом Инновационного комитета центрального аппарата партии "Нұр Отан".



С 2011 года - директор - учредитель ТОО "Нур Бобек".



С 2013 года является председателем ОО "Қазақ Қызы", председателем Ассоциации частных дошкольных организаций Астаны "Асыл Бобек".



Работала депутатом маслихата Астаны шестого созыва.



Каракат Абден - мать четырех детей, общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.



Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.