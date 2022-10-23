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Астана установила мировой рекорд по переименованиям

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Астана установила мировой рекорд по переименованиям
Фото из открытых источников
За 60 лет название города изменили пять раз.

Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. За 60 лет ее переименовали пять раз, передает Liter.kz.

В издании The Economist вышел материал "Guess which city holds the record for the most name changes?" (Угадайте, какой город является рекордсменом по количеству переименований?), где рассказывается про Астану и ее уникальном рекорде.

Так, за шесть десятилетий город переименовывали пять раз.

Изначально город получил название Акмолинск, в 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992 году – в Акмолу, в 1998 году – в Астану, в 2019 году – в Нур-Султан. В сентябре 2022 года приказом Касым-Жомарта Токаева город получил свое прежнее название – Астана.


Источник: liter.kz
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