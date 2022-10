Астана установила мировой рекорд по переименованиям

За 60 лет название города изменили пять раз.



Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. За 60 лет ее переименовали пять раз, передает Liter.kz.



В издании The Economist вышел материал "Guess which city holds the record for the most name changes?" (Угадайте, какой город является рекордсменом по количеству переименований?), где рассказывается про Астану и ее уникальном рекорде.



Так, за шесть десятилетий город переименовывали пять раз.



Изначально город получил название Акмолинск, в 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992 году – в Акмолу, в 1998 году – в Астану, в 2019 году – в Нур-Султан. В сентябре 2022 года приказом Касым-Жомарта Токаева город получил свое прежнее название – Астана.