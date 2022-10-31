Турбина пассажирского самолета загорелась во время взлета

Во время взлета у самолета авиакомпании IndiGo, вылетавшего из Дели в Бангалор 30 октября, загорелась турбина. Пассажиры сняли происшествие на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Пилоты смогли остановить воздушное судно, людей благополучно эвакуировали. Происшествие обошлось без жертв.



По данным издания, в этом году в Индии было зафиксировано множество нарушений безопасности полетов.



Например, в июле самолет, направляющийся из Мумбаи в Дубай, совершил аварийную посадку в Пакистане из-за неисправного освещения в кабине.



В сентябре борт Air India Express был вынужден прервать взлет из-за возгорания двигателя в аэропорту Маската в Омане, в результате чего несколько пассажиров пострадали.

