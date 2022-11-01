"Откуда такие суммы?" Министра спросили о чиновниках, проигравших миллионы в казино

Министра национальной экономики Алибека Куантырова спросили о ситуации с чиновниками, которые проиграли в казино более 500 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах заседания правительства журналисты поинтересовались у министра, откуда у чиновников такие суммы, чтобы тратить их в казино.
"Ну, значит, какие-то личные сбережения они тратят. Если человек является лудоманом (патологическая склонность к азартным играм - прим.), значит, он, соответственно, может из своих каких-то доходов, имеющихся средств занимать, приходить и тратить. Как я здесь могу прокомментировать, это не только госслужащих касается, это касается любых граждан, которые увлекаются азартными играми", - ответил министр.
Напомним, ранее прокуратура Алматинской области провела проверку и выявила, что 305 казахстанских чиновников потратили в казино 507 миллионов тенге. Отмечалось, что прокуроры проверили деятельность казино и залов игровых автоматов и установили 305 госслужащих из разных регионов, которые посещали эти заведения в период работы на государственной службе. На азартные игры они потратили 507 миллионов тенге.
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