Фанаты «Зенита» растянули баннер в память погибших моряков «Курска»

Фанаты петербургского клуба «Зенит» почтили память погибших моряков атомной подводной лодки «Курск», сообщается в твиттере команды. Во время матча команды с чеченским «Ахматом» они растянули на трибуне баннер письма командира Дмитрия Колесникова, которое он оставил перед смертью в августе 2000 года.
Корреспондент Р-Спорт, который присутствует на матче, передает, что фанаты почтили память моряков минутой молчания перед встречей клуба с «Ахматом». Они также исполнили песню группы «Любэ» «Там, за туманами» и вывесили растяжку «АПЛ „Курск“ — вечная память».
В письме, которое оставил Колесников, говорится: «15:45. Здесь темно писать, но на ощупь попробую… Шансов, похоже, нет. Процентов 10−20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь списки личного состава отсеков, некоторые находятся в девятом и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо». Авария на атомной подводной лодке «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, взорвалась торпеда. Спасатели нашли лодку на глубине 108 метров на следующий день, и экипаж был жив. Операция по спасению моряков длилась с 13 по 22 августа, однако 118 членов экипажа спасти не удалось из-за разрыва металлического кольца шлюза. Они все погибли, Дмитрию Колесникову посмертно присвоили звание «Герой России».
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