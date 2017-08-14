«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 14 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.17 KZT
  • €1 = 391.67 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Фанаты «Зенита» растянули баннер в память погибших моряков «Курска»

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 00:23
Фанаты «Зенита» растянули баннер в память погибших моряков «Курска»
Фото tweetr
Фанаты петербургского клуба «Зенит» почтили память погибших моряков атомной подводной лодки «Курск», сообщается в твиттере команды. Во время матча команды с чеченским «Ахматом» они растянули на трибуне баннер письма командира Дмитрия Колесникова, которое он оставил перед смертью в августе 2000 года.

Корреспондент Р-Спорт, который присутствует на матче, передает, что фанаты почтили память моряков минутой молчания перед встречей клуба с «Ахматом». Они также исполнили песню группы «Любэ» «Там, за туманами» и вывесили растяжку «АПЛ „Курск“ — вечная память».

В письме, которое оставил Колесников, говорится: «15:45. Здесь темно писать, но на ощупь попробую… Шансов, похоже, нет. Процентов 10−20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь списки личного состава отсеков, некоторые находятся в девятом и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо».
Авария на атомной подводной лодке «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, взорвалась торпеда. Спасатели нашли лодку на глубине 108 метров на следующий день, и экипаж был жив. Операция по спасению моряков длилась с 13 по 22 августа, однако 118 членов экипажа спасти не удалось из-за разрыва металлического кольца шлюза. Они все погибли, Дмитрию Колесникову посмертно присвоили звание «Герой России».
Источник: Дождь
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
dess (Посетители) Сегодня, 00:47
Молодцы, память она и есть память.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика