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Автобус въехал в подземный переход в Москве, четыре человека погибли

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Автобус въехал в подземный переход в Москве, четыре человека погибли
Фото: instagram/@podslushano_v_moscow
Четыре человека, по уточненным данным, погибли в ДТП с рейсовым автобусом, въехавшим в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

"По уточненной информации, жертвами аварии стали четыре человека, еще девять ранены", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что одного человека удалось реанимировать, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что троих пострадавших пришлось извлекать из-под колес автобуса.

На месте аварии работают представители экстренных служб, спасатели, пожарные, также на место выехали 10 машин скорой помощи. Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. На место вылетел вертолет санитарной авиации для эвакуации тяжело пострадавших.

Авария произошла у станции метро "Славянский бульвар", в одном из самых оживленных мест. Во время происшествия в переходе находилось большое количество людей.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт гибели четырех человек в результате съезда рейсового автобуса в подземный пешеходный переход в Москве.

Как сообщил ТАСС в источник в экстренных службах, автобус принадлежал транспортной компании из подмосковного Одинцова. "Это рейсовый автобус ЛиАЗ, принадлежащий Одинцовской транспортной компании", - сказал собеседник агентства.

25 декабря в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость.



Видео с сайта lenta.ru
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:01
У нас метро нет.
Соболезнование родным
 
 

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