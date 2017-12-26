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Определено главное русское слово 2017 года

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 07:18
Определено главное русское слово 2017 года
Фото: Pasprofit.ru
Экспертное сообщество при Центре творческого развития русского языка выбрало главное слово года и 15 авторских неологизмов, передает Today.kz со ссылкой на сайт "Год литературы 2017".

Топ-лист возглавило слово реновация. На втором месте списка - "биткоин", на третьем - "хайп".

Далее в перечне есть слова - токсичный, баттл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз и домогательство/харассмент.

В экспертный совет, вынесший такое решение, входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы.
Также эти уважаемые люди выбрали 15 "протологизмов" (авторских неологизмов).
Топ-15 в этой номинации:

1—2. Домогант

1—2. Гоп-политика

3. Зломенитый

4. Кумироточение

5. Обеззлобливающее

6. Сетячий образ жизни

7. Соворность

8. Дармолюб

9—10. Живоглупие

9—10. Незомбисимость

11. Матильдометр

12. Дерзюминка

13. Живолюдье

14. Достосрамный

15. Неозлобизм.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Мустафа (Посетители) Сегодня, 08:11
Ничего не могу сказать насчет главного русского слова, а главное казахское слово уходящего года однозначно "SAEBIZ"! chih
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 07:58
Хня все эти исследования. Ведь давно известно, что главное русское слово 2017 и наступающего 2018 начинается на "П" и оканчивается на "Ц!" crazy
 
 

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