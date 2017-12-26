Определено главное русское слово 2017 года

Экспертное сообщество при Центре творческого развития русского языка выбрало главное слово года и 15 авторских неологизмов, передает Today.kz со ссылкой на сайт "Год литературы 2017".
Топ-лист возглавило слово реновация. На втором месте списка - "биткоин", на третьем - "хайп".
Далее в перечне есть слова - токсичный, баттл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз и домогательство/харассмент.
В экспертный совет, вынесший такое решение, входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы. Также эти уважаемые люди выбрали 15 "протологизмов" (авторских неологизмов). Топ-15 в этой номинации:
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