Определено главное русское слово 2017 года

Экспертное сообщество при Центре творческого развития русского языка выбрало главное слово года и 15 авторских неологизмов, передает Today.kz со ссылкой на сайт "Год литературы 2017".



Топ-лист возглавило слово реновация. На втором месте списка - "биткоин", на третьем - "хайп".



Далее в перечне есть слова - токсичный, баттл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз и домогательство/харассмент.



В экспертный совет, вынесший такое решение, входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы.

Также эти уважаемые люди выбрали 15 "протологизмов" (авторских неологизмов).

Топ-15 в этой номинации:



1—2. Домогант



1—2. Гоп-политика



3. Зломенитый



4. Кумироточение



5. Обеззлобливающее



6. Сетячий образ жизни



7. Соворность



8. Дармолюб



9—10. Живоглупие



9—10. Незомбисимость



11. Матильдометр



12. Дерзюминка



13. Живолюдье



14. Достосрамный



15. Неозлобизм.