Дефицит бензина был вызван полным головотяпством – Назарбаев

АСТАНА, 25 дек — Sputnik. Дефицит бензина произошел в этом году из-за головотяпства и упущения руководства ответственных органов. Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналиста о причинах минувшего топливного кризиса в ходе интервью отечественным СМИ.
"В данном случае глубинных причин не было, это было полное головотяпство, и упущение соответствующих органов и людей, которые возглавляют. Мы нефтеперерабатывающие заводы ремонтируем ежегодно, останавливаем на ремонт – тоже надо разобраться, почему именно в это время — после уборки ждем и останавливаем. Ну, заранее к этому всегда готовились, в мае месяце принимали решение и накапливали ресурсы. Этого не сделано было. Вот и все. Потом восстановили", — ответил Назарбаев.
Кроме того, глава государства рассказал, сейчас есть даже излишек производимого в стране топлива, поэтому больше дефицита не предвидится.
"Если глубинные проблемы: нам собственных нефтепродуктов в Казахстане не хватало, и мы завозили из России. Теперь, проведя реконструкцию всех трех нефтеперерабатывающих заводов, теперь мы полностью обеспечиваем Казахстан этими ресурсами и около миллиона тонн имеем возможность экспортировать даже. Поэтому больше такого не должно быть, если не допустят каких-то новых недостатков", — поделился президент.
В октябре в ряде городов Казахстана наблюдалась нехватка 92-го бензина, а в ноябре не хватало уже дизельного топлива. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву. С должности вице-министра был уволен Асет Магауов.
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