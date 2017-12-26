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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пенсионерку сдуло ветром с балкона

Просмотров:589 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Пенсионерку сдуло ветром с балкона
Фото из открытых источников
Из-за снежных заносов упавшую с четвертого этажа женщину пришлось везти в больницу в ковше экскаватора.

Инцидент произошел в городе Шахтерск на Сахалине, передает «Интерфакс». 65-летняя женщина вышла на балкон квартиры, расположенной на четвертом этаже, чтобы покурить. В этот момент ее сбросило вниз порывом ураганного ветра.

Пенсионерка упала в сугроб, что, по словам медиков, спасло ей жизнь. На помощь женщине выехала «скорая», однако машина не смогла проехать из-за снежных заносов. Тогда очевидцы погрузили пострадавшую в ковш экскаватора, в нем пенсионерку и доставили в больницу.

По сведениям синоптиков, в Углегорском районе Сахалина, где расположен Шахтерск, ветер достигал силы в 42 м/с, в настоящее время наблюдаются порывы до 35 м/с. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Источник: 365info.kz
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Комментарии ( 6 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 20:03
При таком ветре возможно ли курить?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:34
синдбад,
Разговор о городах.
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 18:47
Lesnik,
Не согласен.У нас ветра часто и силой не намного уступают сахалинским.Лично в море заставал ураганы свыше 40м/с.
 
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Trykster (Посетители) Сегодня, 18:30
ветер достигал силы в 42 м/с,
И тут не совсем понятно жива тётка или прямо в ковше.
 
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  • бася
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 18:24
А ведь Минздрав предупреждал lol
 
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  • leo529
  • arelav_74
  • bake
  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 16:41
Наш ветер покажется легким бризом по сравнению с сахалинским.
 
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  • leo529
  • бася
  • arelav_74
  • Trykster
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 16:38
Ё-моё, читаешь словно отрывок из сценария новогоднего фильма lol
 
 

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