Пенсионерку сдуло ветром с балкона

Из-за снежных заносов упавшую с четвертого этажа женщину пришлось везти в больницу в ковше экскаватора.



Инцидент произошел в городе Шахтерск на Сахалине, передает «Интерфакс». 65-летняя женщина вышла на балкон квартиры, расположенной на четвертом этаже, чтобы покурить. В этот момент ее сбросило вниз порывом ураганного ветра.



Пенсионерка упала в сугроб, что, по словам медиков, спасло ей жизнь. На помощь женщине выехала «скорая», однако машина не смогла проехать из-за снежных заносов. Тогда очевидцы погрузили пострадавшую в ковш экскаватора, в нем пенсионерку и доставили в больницу.



По сведениям синоптиков, в Углегорском районе Сахалина, где расположен Шахтерск, ветер достигал силы в 42 м/с, в настоящее время наблюдаются порывы до 35 м/с. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.