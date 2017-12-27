Дарига Назарбаева: У каждого акима должен быть вертолет

Сенатор Дарига Назарбаева предположила, что у каждого акима Казахстана должны быть вертолеты, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сейчас вот мы в гостях на производстве Eurocopter. Нужно и далее показывать пути его развития, так как может казахстанцы еще не в полной мере информированы о пользе таких вертолетов. Санавиация должна развиваться. У каждого акима должен быть такой вертолет, особенно в регионах, где занимаются сельским хозяйством. 500 километров земли не объезжать каждый день на автомобиле, а за 2-3 часа пролететь и осмотреть на вертолете. Это бы облегчило работу. А в больших городах из-за пробок мы, бывает, стоим в дороге", - сказала Дарига Назарбаева в ходе посещения завода ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг".



"В больших иностранных городах работают аэротакси, и это довольно прибыльно. Поэтому можно предположить, что это ожидают в будущем и нашу экономику. Такое производство мы должны поддерживать и развивать", - добавила депутат.



По данным сайта Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" является единственным заводом по сборке и обслуживанию вертолетов ЕС145 на территории СНГ. Проект реализовывается на паритетной основе: 50 процентов участия принадлежит АО "НК "Казахстан инжиниринг" и 50 процентов - концерну Airbus Helicopters.