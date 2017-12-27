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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дарига Назарбаева: У каждого акима должен быть вертолет

Просмотров:475 Опубликовано: Сегодня, 16:39
Дарига Назарбаева: У каждого акима должен быть вертолет
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Сенатор Дарига Назарбаева предположила, что у каждого акима Казахстана должны быть вертолеты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас вот мы в гостях на производстве Eurocopter. Нужно и далее показывать пути его развития, так как может казахстанцы еще не в полной мере информированы о пользе таких вертолетов. Санавиация должна развиваться. У каждого акима должен быть такой вертолет, особенно в регионах, где занимаются сельским хозяйством. 500 километров земли не объезжать каждый день на автомобиле, а за 2-3 часа пролететь и осмотреть на вертолете. Это бы облегчило работу. А в больших городах из-за пробок мы, бывает, стоим в дороге", - сказала Дарига Назарбаева в ходе посещения завода ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг".

"В больших иностранных городах работают аэротакси, и это довольно прибыльно. Поэтому можно предположить, что это ожидают в будущем и нашу экономику. Такое производство мы должны поддерживать и развивать", - добавила депутат.

По данным сайта Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" является единственным заводом по сборке и обслуживанию вертолетов ЕС145 на территории СНГ. Проект реализовывается на паритетной основе: 50 процентов участия принадлежит АО "НК "Казахстан инжиниринг" и 50 процентов - концерну Airbus Helicopters.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • Lesnik
 Russians (Посетители) Сегодня, 19:07
Интересно а она вкурсе что они бешанных денег стоят?

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
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  • akulina
  • Lesnik
  • ЁмоЁ
 Trykster (Посетители) Сегодня, 18:33
Не жирно ли будет слуге народа геликоптер? Есть родное авиапредприятие и с его помощью можно облететь всех родственников во всех аулах. Дарига живёт в другом измерении у них свой параллельный мир и мы простолюдины с удовольствием простим ей эту предновогоднюю шутку. boyan
 
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  • akulina
  • Trykster
  • Lesnik
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:18
нету комментов, тока многоэтажная ненормативная лексика...
 
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  • akulina
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 well65 (Посетители) Сегодня, 18:09
Сделайте нормальные дороги и вертолет ни какой не нужен!!!! А вертолет отдайте в санавиацию. А то случись что нибудь а акимовская свита на охоту улетела на гелиокоптере государственном.
 
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  • akulina
  • Lesnik
 Kirilka (Посетители) Сегодня, 17:38
Как же бедные акимы в пробках стоят то??? popa а то что людям лечится не на что, жить не где это ни кого не интересует! Смотрю я как акиматовские водятлы ездят и представляю как вертолеты над городом летать будут...
 
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 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 17:29
Ага. Надо выбить с населения долги за ком. услуги и купить на все.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:07
а может сразу самолеты и лярд к зарплате?
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:04
Ну конечно. На банкет в соседнее село удобненько будет гонять...
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:56
Tik-us'aq kerek emes. Ana bergen aiaqtarymen ju'rsin, sportpen ainalyssyn. S'etinen semiz.
Qazaq halqynyn' 60 paiyzy semiz. Dari'g'a Nazarbaeva, oilanyp so'ilemeisiz be?
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 16:44
Нужен ли вертолет тем, у кого за спиной есть крылья? angel
 
 

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