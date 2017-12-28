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Поляк 7 месяцев дрейфовал по Индийскому океану в компании кота

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 08:10
Поляк 7 месяцев дрейфовал по Индийскому океану в компании кота
Кадр из видео с сайта clicanoo.re
У берегов острова Реюньон спасли польского путешественника, который семь месяцев дрейфовал в Индийском океане на неисправном судне, сообщает РИА Новости.

56-летний Збигнев Рекет 20 мая отплыл из Самиры на Коморских островах в южноафриканский Дурбан. Компанию моряку составил подобранный в порту кот. Во время перехода вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф. "Я потерял управление судном. Меня относило к берегам Сомали, потом к Мальдивам, к Индонезии, потом к Маврикию и, наконец, к Реюньону. Много раз я видел землю, но не мог к ней причалить", - цитирует местное издание Journal de l'île рассказ мореплавателя.

У путешественника не было никаких средств коммуникации, кроме того, он располагал лишь месячным запасом провизии и во время дрейфа был вынужден ловить рыбу и пить дождевую воду. Спасатели обнаружили терпящее бедствие судно 25 декабря. Моряка доставили на землю. Отмечается, что мужчина истощен.
Источник: Tengrinews.kz
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