Потерпевшие начнут получать быструю денежную помощь с 2020 года в Казахстане

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Депутаты сената парламента приняли закон "О Фонде компенсации потерпевшим", передает корреспондент Sputnik Казахстан.



Согласно информации сената, право на получение единовременной компенсации из фонда с 2020 года получат три категории лиц. Во-первых, это несовершеннолетние, потерпевшие от сексуального насилия, а также лица, потерпевшие в связи с торговлей людьми и пытками. Ко второй категории относятся люди, здоровью которых причинили тяжкий вред, а также те, кого заразили вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД). К третьей категории — лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего.



По информации вице-министра финансов Берика Шолпанкулова, первая категория будет получать 30 МРП (для сравнения, в 2018 году эта сумма составляет около 72 тысяч тенге), вторая группа — 40 МРП (около 96 тысяч тенге), третья — 50 МРП (около 120 тысяч тенге).



Фонд будет формироваться из денег, которые поступят от виновных лиц. Суд будет налагать на виновного взыскание, размер которого будет зависеть от тяжести совершенного преступления. Виновные лица будут платить сумму начиная от 5 МРП (около 12 тысяч тенге в 2018 году).



Фонд начнет свою работу с 1 июля 2018 года, с этого времени суды начнут налагать на виновных взыскания. Эти поступления будут пополнять фонд в течение двух лет, и с 1 июля 2020 года начнутся выплаты с фонда.



Вместе с тем, закон о фонде не подменяет действующую систему, когда виновное лицо должно полностью компенсировать причиненный потерпевшему ущерб.



"Закон создает условия для оказания первичной социальной помощи, материальной единовременной помощи в первые минуты для потерпевшего, который получит компенсацию с момента признания его потерпевшим. Он не будет ждать, когда над виновным лицом завершится суд", — сказал Шолпанкулов журналистам.



Размер выплат зависит от того, к какой категории в рамках уголовного дела отнесен потерпевший. Если выяснится, что потерпевший не является таковым, то он вернет эти деньги.



По информации министра финансов Бахыта Султанова, ожидается, что в год поступления в фонд будут составлять около одного миллиарда тенге, выплаты составят 700 миллионов тенге.



"Фонд создается в виде контрольного счета наличности, это не юридическое лицо. На счете будут аккумулироваться все выплаты, казначейство будет оперировать", — сказал Шолпанкулов.



Вице-министр добавил, что создание фонда было описано еще в 2014 году, когда парламент принял новый уголовно-процессуальный кодекс. Этим законом принимается механизм работы фонда.