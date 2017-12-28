Со мной поступили "по-шымкентски": откровения уволенного полицейского главе МВД

Экс-полицейский из Южно-Казахстанской области Нурсултан Уразов обратился с жалобой на блог министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова. В обращении, которое по словам его автора отправлено также в Верховный суд, партию "Нур Отан", Генпрокуратуру и Президенту РК, Уразов заявил, что его якобы уволили, чтобы освободить офицерское место для сына одного из высокопоставленных полицейских. Уразов также утверждает, что ему предлагали подкинуть деньги коллегам, чтобы остаться на службе в органах, передает Today.kz.



Как рассказал Нурсултан Уразов, он был сотрудником отдела по воспитательной работе среди осужденных ДУИС ЮКО и 7 октября его уволен по отрицательным мотивам. По словам мужчины, во время его работы в учреждении ИЧ-167/3, на него якобы поступило заявление в управление собственной безопасности ДВД, в котором один из осужденных утверждал, что Уразов вымогает у него деньги.



При этом сам экс-полицейский утверждает, что не имеет к этому делу никакого отношения. Разве что однажды он подвез женщину с маленьким ребенком, которая, как впоследствии оказалось, является женой этого осужденного. Уразов сообщил министру, что у следствия имеется аудиозапись, как он якобы вымогал у этой женщины деньги, но с ней его никто не ознакомил и по записи не проводилось экспертизы.



"По ходу следствия в УСБ меня даже не ознакомили с этим аудиозаписем и заставили признаться в преступлении и признать что этой мои голос и заставляли дать показания против моего начальника учреждения что типа он просил деньги, противном случае что возьмет меня под стражу, и посадят в ИВС, но в дальнейшем мне старший опер по имени Сапар сказал что есть варианты закрыть мое дело только одним способом если я помогу другого сотрудника не важно начальствующий состав или сержантский состав подставить его или подкинуть ему деньги в личные вещи или в кабинет (Здесь и далее стилистика и орфография автора сохранены - Прим. ред.)", - пишет экс-полицейский.



Спустя три месяца, 2 октября Уразов был вызван из трудового отпуска на работу, где инспектор по личному составу сообщил ему, что по делу о якобы вымогательстве будет заседать дисциплинарная комиссия. При этом экс-полицейский утверждает, что за свой проступок он должен был получить лишь строгий выговор, но его уволили.



"Во первых мое дело не имело никаких уголовного состава и максимум что я должен был получить это дисциплинарное наказание, но начальник ДУИС ЮКО РК полковник юстиции Досмаганбетов А. чтобы перевести друга сына из Атырауской области В ЮКО понадобилось место офицерского состава и он за это перевод получил сумму в размере 400.000 тнг и требовалось срочно найти место и освободить кого то либо, меня месяц уговаривали написать заявления по собственному желанию об увольнении но я категорически отказывался им пришлось уволить по отрицательному мотиву", - пишет Нурсултан Уразов.



Экс-полицейский отметил, "это называется, они со мной поступили "по-шымкентски".



Он также рассказал о "бесконечных непонятных сборах", на которые он не хотел давать деньги, что и "является главной причиной увольнения".



В завершение Нурсултан Уразов просит министра отправить в регион комиссию.



"Решение о Вашем увольнении из органов внутренних дел на основании подпункта 13) пункта 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" (за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган) принято в соответствии с заключением служебного расследования и решением Дисциплинарной комиссии от 4 октября 2017 года ДУИС Южно-Казахстанской области. В действиях должностных лиц, проводивших данную проверку, нарушений действующего законодательства не установлено", - отвечает экс-сотруднику министр внутренних дел.



Калмуханбет Касымов добавил, что жалоба Уразова направлена в прокуратуру ЮКО.



"Вместе с тем, в целях всестороннего и объективного исследования ваших доводов, ваша жалоба направлена в прокуратуру Южно-Казахстанской области для изучения и определения подследственности. О результатах рассмотрения и принятом решении вы будете уведомлены органом, осуществляющим проверку", - говорится в ответе главы МВД РК.



Кроме того, отмечает, что в случае не согласия с принятым решением Уразов может обжаловать его в порядке, установленном законодательством РК.