Какие продукты питания подорожают в Казахстане в 2018 году

Продукты сельского хозяйства в 2018 году подорожают на 7-10%. Такой прогноз LS озвучил ректор Казахского национального аграрного университета Тлектес Есполов.



Он пояснил, что на ценообразование в большей степени влияет повышение стоимости на энергоносители, семена, минеральные удобрения и другое, так как они увеличивают себестоимость выращенной продукциии. Собеседник привел в пример результаты 2016 года, когда сырье и оборудование для пищевой промышленности подорожали сразу на 33%. При этом из-за сильного ослабления курса тенге выросли цены поставщиков извне - стоимость продукции производственно-технического назначения от предприятий стран СНГ выросла на 42,5%, стран вне СНГ - на 56,4%. В результате товары подорожали на 7,5%. В частности, цены на продукцию растениеводства повысились на 6,1% и животноводства - на 9,4%. Масличные семена подорожали на 23,9%, а куриные яйца - на 35,6%. При этом картофель подешевел на 7,3%.



"В условиях развития рыночных отношений цены на продукты питания меняются. Экономический кризис либо восстановление экономики на этот процесс не влияют. На многие продукты в 2018 году ожидается повышение цен, включая мясную продукцию, молоко, колбасы, сметану, яйца. Рост будет равен уровню инфляции – 6-8%. Чтобы сдержать колебание цен, потребуется найти новые каналы поставок, сравнив их предложение с уже существующими ценами. Отличие стоимостей также будет наблюдаться с учетом территориальной принадлежности. Например, цены овощи и фрукты на юге Казахстана дешевле, чем на севере, а мяса – наоборот", - заметил он.



Есполов спрогнозировал, что цена на хлеб и хлебопродукты практически останется на уровне 2017 года, поскольку в текущем году, по предварительным данным, в стране собрано 22 млн тонн зерна. Собеседник LS добавил, что отечественное зерно в нынешнем году также отличается высоким качеством.



Цена на мясо будет колебаться в зависимости от сезона.



"Необходимо учесть, что производством продукции животноводства в республике в основном занимаются домашние хозяйства (74% ВВП продукции животноводства), поэтому поставки мяса на рынок нестабильные. Сегодня при избытке мясоперерабатывающих предприятий их мощности загружены в среднем на 20%. Сельским предпринимателям легче и выгоднее вывезти свой товар на базар, чем сдать на переработку, в супермаркет или выйти на зарубежные рынки", - заметил Есполов.



Тем не менее, по словам собеседника LS, эксперты агрорынка не исключают подорожания мяса в 2018 году, поскольку стоимость кормов с каждым годом увеличивается. Например, если в прошлом году цена на тюк сена составляла 250-300 тенге, то сейчас она достигла порядка 400 тенге.



"На цене сказываются и низкие параметры продуктивности животных. Например, генетический индекс производительности коров в Казахстане составляет 60-70. Для сравнения, в США в среднем генетический индекс производительности составляет 195, в европейских странах – 120. Поэтому только к 2020 году отечественные фермеры ожидают снижения цен на мясо за счет запуска в этом году лаборатории искусственного оплодотворения крупного рогатого скота и свиней", - предсказал собеседник LS.



Еще один фактор, который должен повлиять на цену мяса и мясопродуктов, – это объединение домашних хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы по откорму скота и птицы, по производству молока, заготовке кормов и других. Это позволит увеличить производство продукции животноводства.



"На протяжении последних 15 лет в стране наблюдается сезонный рост цен на мясо весной. Здесь должны сказать свое слово стабфонды регионов. Для сдерживания цен, по расчетам специалистов, они должны были закупить осенью около 10 тыс. тонн мяса. Это в среднем на регион по 700-1000 тонн мяса. Заполнять продуктовые базы акиматам поручили еще в июле текущего года. Например, в Северо-Казахстанской области только планируют приобрести овощи для сдерживания цен в межсезонье. На сегодняшний день акиматы приобрели 15% от рекомендованных объемов продовольственных товаров в свои стабилизационные фонды. При этом у СПК на счетах и депозитах находится около 3,6 млрд тенге", - заметил Есполов.



Он добавил, что создание таких стабилизационных фондов позволило бы выровнять цены на все виды продуктов питания.



Специалист отметил, что на цену мяса также влияет его экспорт.



"С прошлого года из северных областей товар стали вывозить в Россию. В предыдущем году было наоборот - наши сельхозтоваропроизводители жаловались на завоз более дешевой продукции из России. Сейчас поток пошел в обратную сторону", - объяснил ректор аграрного университета.



Закрыв тему животноводческой продукции, собеседник LS коснулся ценообразования овощей. По его словам, эти продукты в 2018 году могут подорожать на 7-10%.



Говоря о сезонности, ректор отметил, что в отличие от мяса и овощей, которые начинают дорожать зимой и весной, цена на молоко, наоборот, начиная с весны становится дешевле. Со своей стороны молокоперерабатывающие заводы, чтобы снизить спрос на молоко в несезонный период, начинают выпускать молоко из сухих смесей. Это, по словам Есполова, присуще любой стране.



Он добавил, что к внешним факторам относится рост тарифов на ЖКХ. Однако он несильно влияет на потребительское настроение казахстанцев. По словам спикера, расход финансовых средств на продукты питания среднестатистического казахстанца приблизился к 46% от всех потребительских затрат. И эта доля растет с 2015 года.



"Наиболее заметно выросли расходы казахстанских семей на мясо и мясопродукты. Если в январе-марте 2016 года на эти товары уходило порядка 14,6% потребительского бюджета, то в этом году доля выросла до 15,3%. При этом в 2017 году казахстанцы увеличили потребление мяса на 0,5%, хлеба и круп - на 0,7%", - пояснил Есполов.



По словам ректора КазНАУ, из-за роста цен и сокращения реальных доходов наименее обеспеченные группы населения вынуждены хуже питаться. Сокращение потребления было зафиксировано практически по всем основным группам продуктов питания. Однако казахстанцы с высокими доходами, напротив, стали больше есть. Особенно высокий рост был зафиксирован в потреблении фруктов - на 5,4% по сравнению с 2016 годом.



"Повышение цен на жилищно-коммунальные хозяйства могут сказаться на доле населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума. Их доля составляет примерно 2,6%. В связи с этим государство оказывает адресную социальную помощь социально уязвимым слоям населения. Рост потребительских цен в этом году замедляется, приближаясь к таргетируемому уровню в 6-8%", - объяснил собеседник LS.



Он добавил, что правительство озадачилось таким интенсивным ростом цен. Поэтому было принято решение о проведении проверки на всех рынках. По итогам проверки выяснилось, что местные производители значительно завышают стоимость мяса и овощей.



Напомним, ранее антимонопольным ведомством были выявлены ситуации, когда торговые наценки на продукты питания превышали более 200%. В результате недобросовестные продавцы были оштрафованы на 23 млн тенге. Между тем LS публиковал информацию о том, что цены на продовольственные товары в ноябре продолжили расти.