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Димаш Кудайберген вошел в топ-100 самых красивых людей мира

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Димаш Кудайберген вошел в топ-100 самых красивых людей мира
Фото: instagram/@kudaibergenov.dimash
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вошел в список 100 красивых людей мира (100 Most Handsome Faces) по версии TC Candler. Об этом в соцсети Instagram сообщил руководитель государственной концертной организации "Қазақконцерт" Асхат Маемиров, передает Today.kz.

Казахстанец в рейтинге TC Candler занял 76-е место.

"Димаш Кудайберген вошел в число 100 самых красивых людей в мире. Наравне с мировыми именами наш Димаш по результатам голосования стал народной гордостью", - написал Маемиров.

По его словам, голосование началось еще летом.
Самым привлекательным был признан южнокорейский певец Ким Тхэ Хен известный как V.

На второй сточке рейтинга оказался актер из США Джейсон Момоа. Замыкает тройку лидеров американский актер Арми Хаммер.

TC Candler – детище знаменитого британского кинокритика Т. С. Кэндлера, с 1990 публикующего обзоры голливудских картин и создающего разноплановые печатные издания и веб-сайты, посвященные кинематографии и жизни знаменитостей.

3 декабря сообщалось, что казахстанский певец Димаш Кудайберген стал обладателем молодежной премии "Астана Дарыны 2017". Исполнитель стал победителем в номинации "Эстрада". Помимо этого Кудайбергена признали певцом года в Китае.

Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:21
Dinmuhammed jaraisyn'. Yen'begin' jemisin bere bersin dada
 
 

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