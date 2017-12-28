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В МВД рассказали об упрощении получения прав и регистрации авто

Просмотров:1 Опубликовано: Сегодня, 17:19
В МВД рассказали об упрощении получения прав и регистрации авто
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В МВД отчитались о совершенствовании оказания государственных услуг в сфере дорожной безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, среди населения наиболее востребованы государственные услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений.

В 2017 году оказано свыше 2,5 миллиона таких услуг в 15 специализированных центрах обслуживания населения и 108 регистрационно-экзаменационных пунктах полиции. 27 декабря открыт спецЦОН в городе Кокшетау, а в следующем году планируется их открытие в городах Атырау, Уральск и Усть-Каменогорск. В 2018 году, по данным МВД, будет завершена работа по открытию спецЦОНов во всех областных центрах и городах республиканского значения.

В новом году регистрационно-экзаменационные пункты в некоторых районных центрах будут переводиться в обычные ЦОНы, где в комплексе других госуслуг можно будет получить водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль. Это направлено для удобства населения, обеспечение прозрачности и доступности работы регистрационно-экзаменационных подразделений, отметили в ведомстве.

Также вице-министр Тургумбаев сообщил, что для упрощения и оптимизации государственных услуг в этой сфере:

- сокращено количество документов для регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений (исключена адресная справка, подтверждение оплаты пошлин, сборов и налогов, учредительные документы юридического лица и др.);

- введен экстерриториальный принцип регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений, то есть зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение можно в любом спецЦОНе;

- введена индивидуальная подготовка и онлайн-обучение при получении водительского удостоверения по категориям А, А1, В, В1 (мотоциклы, трициклы, квадроциклы и легковые автомобили);

- отменен осмотр транспорта при выдаче дубликата свидетельства о регистрации, новых автомобилей, а также в случае изменения Ф.И.О. владельца и переоборудования транспорта;

- отменена сдача экзамена на знание Правил дорожного движения при истечении срока действия водительского удостоверения;

- с 1 января 2018 года перечень государственных номеров повышенного спроса дополняется номерами с цифровыми обозначениями 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а так же одинаковыми буквенными обозначениями (стоимость 138 768 тенге или 5 700 процентов МРП).

Госномера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями будут стоить 274 170 тенге или 11 400 процентов МРП; 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями – 466 570 тенге или 19 400 процентов МРП; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями – 685 425 тенге или 28 500 процентов МРП.

В 2017 году было реализовано около 4 тысяч комплектов госномеров повышенного спроса, в бюджет поступило около 1,5 миллиарда тенге;

- на портале "Электронного правительства" запущена услуга обмена водительских удостоверений. Заявка и копии необходимых документов подаются через интернет, гражданин приходит в спецЦОН только для получения готового удостоверения;

- реализован сервис онлайн регистрации залога транспорта через портал "электронного правительства". Все банки подключены к этому сервису и гражданам, приобретающим автотранспорт в кредит, не будет необходимости обращаться в спецЦОН для регистрации залога.

Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил, что для повышения качества и сокращения сроков оказания госуслуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений МВД планирует:

1) внедрить для граждан онлайн сервис по просмотру и бронированию через интернет имеющихся в наличии государственных номеров автотранспорта, а также выбора номеров повышенного спроса;

2) обеспечить прием заявок через портал "электронного правительства" на выдачу дубликатов свидетельства о регистрации транспорта, госномера и водительского удостоверения, а также его замену при истечении срока действия. Будет возможен выбор любого ЦОНа либо спецЦОНа для получения готовых документов и госномеров;

3) сократить срок регистрации автомобилей с 2-х часов до 90 минут, обмена водительских удостоверений с 2-х часов до 60 минут, кроме случаев необходимости сдачи экзаменов.

4) выдачу информационной справки о наличии, отсутствии, снятии с учета автотранспорта осуществлять через портал "электронного правительства".

Подводя итоги, заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев резюмировал, что основными принципами работы МВД в части оказания государственных услуг являются их автоматизация, оперативность, прозрачность и снижение коррупциогенности.
Источник: Tengrinews.kz
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