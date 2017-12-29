В набитую наркотиками Toyota Land Cruiser врезался поезд в Жамбылской области

В брошенный на железнодорожных путях внедорожник Toyota Land Cruiser врезался грузовой поезд. ЧП произошло в Жамбылской области. Водителя на месте не оказалось. Салон машины был забит наркотиками, передает Today.kz со ссылкой на КТК.



Инцидент произошел между станциями Шыганак и Бурылбайтал рано утром 28 декабря. Машинист поздно заметил автомобиль на путях и не успел затормозить. От столкновения машина загорелась. Огонь перекинулся на один из вагонов поезда. Из-за происшествия были задержаны несколько пассажирских и грузовых составов.



Пожар тушили более часа. В это же время в салоне машины нашли коноплю. Достать успели около 20 килограммов. Остальной груз сгорел.



Как сообщил КТК, водителя рядом не оказалось. Его до сих пор разыскивает полиция. Номерных знаков на автомобиле тоже не было.